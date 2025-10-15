Fındıkta yeni nesil üretim! Yeni klonlarla verim ve hasat kolaylığı artıyor

2

Uzman ekipler tarafından yürütülen seleksiyon çalışmaları sonucunda, 18 farklı ocaktan elde edilen fidanlar ile deneme parselleri oluşturuldu. Bu parsellerde budama ve terbiye işlemleri uygulanarak tek dal sistemi hayata geçirildi. Yapılan gözlemler, bazı klonların hem daha yüksek verim hem de daha iri ve kaliteli meyveler verdiğini ortaya koydu belirtildi. Proje kapsamında geliştirilen yeni klonlar sayesinde, hem üretici hem sanayicinin beklentilerine uygun nitelikte fındık çeşitlerinin üretimi hedefleniyor. Ayrıca, tek dal sistemi ile fındık üretiminde bakım kolaylığı sağlanırken, hasat verimliliği ve mekanizasyon imkanları da artıyor.