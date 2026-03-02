Fındık üreticileri dikkat! Tek bir hata tüm ürünü yok edebilir

3

Kozalak akarıyla mücadele konusunda da bilgi verilen açıklamada, "Normalden daha büyük ve yuvarlak şişkin tomurcuklar, ilkbaharda açmayan veya kuruyan tomurcuklar, seyrek sürgün gelişimi ve ürün azalması yer alıyor. Mücadele kapsamında kültürel ve kimyasal yöntemler yer alıyor. Kış aylarında şişkin tomurcukların toplanarak imha edilmesi, budama ile bulaşık dalların uzaklaştırılması gerekir. En uygun ilaçlama dönemini ise akarların tomurcuklara giriş ve çıkış yaptığı ilkbahar başı olduğu bu dönemlerdir" ifadeleri yer aldı.