Fındık üreticileri dikkat! Tek bir hata tüm ürünü yok edebilir
Fındık bahçelerinde sessizce yayılan ve tomurcukları "kozalak" haline getirerek verimi bitiren gizli tehlikeye karşı alarm verildi. Fındık Araştırma Enstitüsü, müdahale edilmezse ürün kaybının kaçınılmaz olduğunu belirtti.
Fındık üretiminde verim kaybına yol açan zararlılar arasında yer alan kozalak akarı konusunda üreticiler uyarıldı. Karadeniz Bölgesi’ndeki fındık bahçelerinde yaygın olarak görülen zararlının tomurcuklara zarar verdiği ve ciddi ürün kayıplarına neden olabildiği belirtildi.
Fındık Araştırma Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, "Mikroskobik akarlar yıl boyunca tomurcukların içinde yaşayarak besleniyor. Bu durum tomurcukların normal gelişimini engellerken, tomurcukların şişerek kozalak görünümü almasına yol açıyor. Zarar gören tomurcuklar sürgün ve meyve oluşturamazken, yoğun bulaşmalarda ciddi verim kaybı yaşanabiliyor. Ayrıca bitkide dallanma engellenerek, uç kurumaları görülüyor" denildi.
Kozalak akarıyla mücadele konusunda da bilgi verilen açıklamada, "Normalden daha büyük ve yuvarlak şişkin tomurcuklar, ilkbaharda açmayan veya kuruyan tomurcuklar, seyrek sürgün gelişimi ve ürün azalması yer alıyor. Mücadele kapsamında kültürel ve kimyasal yöntemler yer alıyor. Kış aylarında şişkin tomurcukların toplanarak imha edilmesi, budama ile bulaşık dalların uzaklaştırılması gerekir. En uygun ilaçlama dönemini ise akarların tomurcuklara giriş ve çıkış yaptığı ilkbahar başı olduğu bu dönemlerdir" ifadeleri yer aldı.