Fethiye alev alev! Evleri tehdit eden orman yangınında son durumu Muğla Valisi İdris Akbıyık açıkladı

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Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında çıkan orman yangının kontrol altına alınması için bölgede çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler yerleşim yerlerine kadar ilerledi. Bazı evler alevlere teslim olurken, bir yandan da bölgede tahliye çalışmaları gerçekleştiriliyor.