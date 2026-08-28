Fethiye alev alev! Evleri tehdit eden orman yangınında son durumu Muğla Valisi İdris Akbıyık açıkladı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Şehir merkezine yakın bir noktada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangında alevler evlere yaklaşırken, Fethiye Huzurevi ve çevresindeki birçok ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Yerleşim alanlarına sıçrayan yangını söndürmek için ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da seferber oldu. Karagedik Mahallesi’nde başlayıp rüzgarın etkisiyle Foça Mahallesi’ne yayılan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.
Şehir merkezine yakın bölgede dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Bölgede şiddetli olan rüzgar sebebiyle alevler geniş alana yayılırken, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahele sürüyor.
Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında çıkan orman yangının kontrol altına alınması için bölgede çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Çok sayıda itfaiye ve orman ekiplerinin sevk edildiği yangın, bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle geniş alana yayılırken, yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın sebebiyle birçok evin de tahliye çalışmaları gerçekleştirildi.
HUZUREVİ BOŞALTILIYOR
Sık sık yön değiştiren alevler bazı evleri etkilerken, Fethiye Huzurevi de tahliye edildi.
Boşaltılan binadan bulunan yaşlıların Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
Bölgede yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Fethiye'deki orman yangını evlere sıçradı, tahliye çalışmaları sürüyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangında bazı evler alevlere teslim oldu. Yangına müdahale devam ederkekn, evleri tahliye çalışmaları da sürüyor.
Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında çıkan orman yangının kontrol altına alınması için bölgede çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler yerleşim yerlerine kadar ilerledi. Bazı evler alevlere teslim olurken, bir yandan da bölgede tahliye çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Havanın kararmasıyla birlikte hava müdahalesi yapılamazken karadan söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgedeki vatandaşlar da çalışmalara destek verirken, iş makineleriyle de alevlerin evlere doğru ilerlemesi engellenmeye çalışılıyor. Bölgede yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Ekipler ve vatandaşlar seferber oldu
Ormanlık alanda çıkan ve yerleşim alanlarına sıçrayan yangını söndürmek için ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da seferber oldu.
Karagedik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Fethiye Huzurevi ve çevresindeki birçok ev tedbir amacıyla boşaltılırken, alevler bölgedeki ikametlere sıçradı.
Ekipler alevlere karşı yoğun bir mücadele verirken vatandaşlar da yangını söndürmek için seferber oldu. Bazı evler alevlere teslim olurken, bölgede tahliye çalışmaları da sürüyor.
Orman Genel Müdürlüğü: Muğla'daki yangınlar büyük ölçüde kontrol altında
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'da meydana gelen iki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.
OGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Köyceğiz’de yakıt tankeri patlaması sonucu meydana gelen yangın, Fethiye’de başlayan yangın, her iki yangını da ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangınları tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla’nın Fethiye ilçesi Karagedik Mahallesi’nde başlayıp rüzgarın etkisiyle Foça Mahallesi’ne yayılan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle bölgede geniş çaplı tedbirler alınırken, 78 hane ve 574 vatandaş tahliye edildi. Huzurevinde bulunan 64 kişi de güvenli bölgeye alınırken, dumandan etkilenen 16 kişi hastanede tedaviye alındı.
Bölgeye gelerek açıklamada bulunan Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangına 194 kara aracı ile gece görüşlü helikopterlerin sevk edildiğini belirterek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma ve tedbir çalışmalarının sürdüğü bildirildi.