Fenomen doktor Berika Demir'den şaşırtan Şükrü Özyıldız itirafı!
Estetikleriyle uzun süre konuşulan fenomen Berika Demir, oyuncu Şükrü Özyıldız hakkında şaşırtan bir itirafta bulundu. Instagram'da 2 milyon takipçi kitlesi olan ve hikaye bölümünden soruları yanıtlayan fenomenin Şükrü Özyıldız hakkında söyledikleri olay oldu.
Cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen Berika Demir son zamanlarda imaj değişikliğiyle dikkat çekmişti. Instagram'da 2 milyon takipçi kitlesi olan Berika Demir'in, ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız hakkında söyledikleri duyanları şoke etti.
Hikayesine ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ın fotoğrafını koyan Demir, "Hep bana mı yazacaklar itiraf ediyorum. Of yaptım ya... Ama hayatta tahmin edemezsin bence" diye yazdı.
"İLİŞKİ BOYUTUNA TAM GEÇEMEDİM"
Son ilişkisinin ardından hayatında biri olup olmadığıyla alakalı gelen soruya ise Demir, "Evet oldu. Tanıma aşamasından öteye ilişki boyutuna tam geçemedim. Flört diyebiliriz yani. Tabi açık olmak gerekirse bu benden ötürü oldu. Bazı noktalarda uyuşamadık. O noktaların uyuşması için de çabalamadım. Aslında ilişkiye değer olaylık bir durum olmadı buradan paylaşabileceğim." yanıtını verdi.
CESUR PAYLAŞIMLARI OLAY OLMUŞTU
Bir zamanlar cesur paylaşımlar yapan Berika Demir, adından sıkça söz ettiriyordu. Bikinili ve dekolteli pozlarıyla magazin gündemine konu oluyordu.