Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinFenomen doktor Berika Demir'den şaşırtan Şükrü Özyıldız itirafı!
HaberlerMagazin Haberleri Fenomen doktor Berika Demir'den şaşırtan Şükrü Özyıldız itirafı!
• 21 Mart 2022 - 10:06 • Son Güncelleme:

Fenomen doktor Berika Demir'den şaşırtan Şükrü Özyıldız itirafı!

Estetikleriyle uzun süre konuşulan fenomen Berika Demir, oyuncu Şükrü Özyıldız hakkında şaşırtan bir itirafta bulundu. Instagram'da 2 milyon takipçi kitlesi olan ve hikaye bölümünden soruları yanıtlayan fenomenin Şükrü Özyıldız hakkında söyledikleri olay oldu.

• 21 Mart 2022 - 10:06 • Son Güncelleme:
1Fenomen doktor Berika Demirden şaşırtan Şükrü Özyıldız itirafı
ABONE OL

Cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen Berika Demir son zamanlarda imaj değişikliğiyle dikkat çekmişti. Instagram'da 2 milyon takipçi kitlesi olan Berika Demir'in, ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız hakkında söyledikleri duyanları şoke etti.

2BERİKA DEMİRDEN BOMBA İTİRAF

BERİKA DEMİR'DEN BOMBA İTİRAF!

Instagram hesabından soruları yanıtlayan Berika Demir, bir takipçisinden gelen, "Hiç dmden bir ünlüye yazdığın oldu mu?" sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.

3Fenomen doktor Berika Demirden şaşırtan Şükrü Özyıldız itirafı

Hikayesine ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ın fotoğrafını koyan Demir, "Hep bana mı yazacaklar itiraf ediyorum. Of yaptım ya... Ama hayatta tahmin edemezsin bence" diye yazdı.

4Fenomen doktor Berika Demirden şaşırtan Şükrü Özyıldız itirafı

34 yaşındaki oyuncu Şükrü Özyıldız Aşk Taktikleri, Akıncı, Şeref Meselesi, Kış Güneşi gibi projelerde yer aldı.

5İLİŞKİ BOYUTUNA TAM GEÇEMEDİM

"İLİŞKİ BOYUTUNA TAM GEÇEMEDİM"

Son ilişkisinin ardından hayatında biri olup olmadığıyla alakalı gelen soruya ise Demir, "Evet oldu. Tanıma aşamasından öteye ilişki boyutuna tam geçemedim. Flört diyebiliriz yani. Tabi açık olmak gerekirse bu benden ötürü oldu. Bazı noktalarda uyuşamadık. O noktaların uyuşması için de çabalamadım. Aslında ilişkiye değer olaylık bir durum olmadı buradan paylaşabileceğim." yanıtını verdi.

6CESUR PAYLAŞIMLARI OLAY OLMUŞTU

CESUR PAYLAŞIMLARI OLAY OLMUŞTU

Bir zamanlar cesur paylaşımlar yapan Berika Demir, adından sıkça söz ettiriyordu. Bikinili ve dekolteli pozlarıyla magazin gündemine konu oluyordu.

7ESTETİKSİZ HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRMİŞTİ

ESTETİKSİZ HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRMİŞTİ

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da katılan Berika Demir'in estetiksiz hali ortaya çıkmış ve bu pozlar görenleri şaşkına çevirmişti.

8Fenomen doktor Berika Demirden şaşırtan Şükrü Özyıldız itirafı

Simsiyah saçlarıyla tanınan Berika Demir imaj değiştirdi. Ünlü fenomen bir süredir sarı saç kullanıyor.

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Bella Thorne beyaz bikinisiyle Instagram'ı salladı!

    Bella Thorne beyaz bikinisiyle Instagram'ı salladı!

    Hande Soral ve İsmail Demirci çifti bebeklerinin ismini açıkladı!

    Hande Soral ve İsmail Demirci çifti bebeklerinin ismini açıkladı!

    Hülya Avşar canlandırmak istediği rolü açıkladı!

    Hülya Avşar canlandırmak istediği rolü açıkladı!

    Enes Batur'un eski aşkı Ecenaz Üçer paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı!

    Enes Batur'un eski aşkı Ecenaz Üçer paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı!