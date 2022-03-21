Fenomen doktor Berika Demir'den şaşırtan Şükrü Özyıldız itirafı!

"İLİŞKİ BOYUTUNA TAM GEÇEMEDİM"

Son ilişkisinin ardından hayatında biri olup olmadığıyla alakalı gelen soruya ise Demir, "Evet oldu. Tanıma aşamasından öteye ilişki boyutuna tam geçemedim. Flört diyebiliriz yani. Tabi açık olmak gerekirse bu benden ötürü oldu. Bazı noktalarda uyuşamadık. O noktaların uyuşması için de çabalamadım. Aslında ilişkiye değer olaylık bir durum olmadı buradan paylaşabileceğim." yanıtını verdi.