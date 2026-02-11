Fenerbahçeli üreticinin Kante sevgisi! Sarı-lacivert aşkı tarlaya taştı

4

İlk etapta 100 kasaya yazı yazdırdığını anlatan Çetin, "Fenerbahçeli arkadaşlarım görünce sevindiler ve ilginç buldular. Galatasaraylı arkadaşlar da kendilerince komik buldular rekabetten dolayı. Tabii ki de 3 yıldır şampiyon oluyorlar. Bizi küçümsüyorlar ama artık bizim de bu sene şampiyon olma zamanımız geldi" ifadelerini kullandı.