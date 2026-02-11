GAZETE VATAN ANA SAYFA
Fenerbahçeli üreticinin Kante sevgisi! Sarı-lacivert aşkı tarlaya taştı

11.02.2026 - 13:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Antalya’nın Serik ilçesinde domates üreticiliği yapan Fenerbahçe taraftarı Doğan Çetin, yıldız futbolcu N’Golo Kante’ye olan sevgisini ilginç bir yöntemle gösterdi. Çetin, toplanan domatesleri yıldız futbolcunun ismini yazdırdığı kasalara Kante için seslendirilen müzik eşliğinde koyuyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde domates üreticiliği yapan Fenerbahçe taraftarı Doğan Çetin, hayranı olduğu futbolcu N'Golo Kante'nin ismini plastik kasalara yazdırarak, takımına olan sevgisini ilginç bir şekilde gösterdi.

Sarı-lacivertli takıma gönül veren ve Serik ilçesinde domates üreticiliği yapan 53 yaşındaki iki çocuk babası Doğan Çetin, Fenerbahçe'nin yıldız transferi N'Golo Kante'ye olan sevgisini ilginç bir şekilde gösterdi. 100 plastik kasaya ‘N'Golo Kante' yazdıran Çetin, yine yıldız oyuncu için seslendirilen müzik eşliğinde domatesleri toplayarak kasalara koyuyor.

Şampiyonluk özlemini kasalara yazdırdığı isimle dile getirdiğini ifade eden Çetin, "Fenerbahçe ve Kante'ye olan sevgimi kasalara işletmek istedim. Fenerbahçe'yi bu yıl şampiyon görmek istiyorum. Bu isteğimizi kasalara yazdırarak başladık" dedi.

İlk etapta 100 kasaya yazı yazdırdığını anlatan Çetin, "Fenerbahçeli arkadaşlarım görünce sevindiler ve ilginç buldular. Galatasaraylı arkadaşlar da kendilerince komik buldular rekabetten dolayı. Tabii ki de 3 yıldır şampiyon oluyorlar. Bizi küçümsüyorlar ama artık bizim de bu sene şampiyon olma zamanımız geldi" ifadelerini kullandı.