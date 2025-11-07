Faydaları saymakla bitmiyor! Türkiye'nin her yerinden Kütahya'ya geliyorlar!
Kaynak : İHA
Kütahya'da bulunan Dereli Kaplıcaları, şifalı sularıyla Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Birçok rahatsızlığa iyi geldiği bilinen şifalı sular, vücutta genel bir rahatlama sağlıyor.
Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyü sınırları içinde bulunan Dereli Kaplıcaları, doğal bir şifa kaynağı olarak ününü Türkiye geneline taşıyor. Tavşanlı ile Emet ilçesi arasında yer alan kaplıcalara, sadece Kütahya ve çevre illerden değil; Adıyaman gibi oldukça uzak şehirlerden bile şifa arayışıyla gelenler bulunuyor. İlk kez buraya gelen ziyaretçiler, suyun kalitesinden ve etkisinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.Kaplıca sularının bilinen faydaları ise şöyle sıralanıyor; genel bir gevşeme ve dinlenme sağlıyor, kırık ve çıkıklarda iyileşme süreçlerine destek olduğu biliniyor. Özellikle romatizmal ağrılar üzerinde olumlu etkileri olduğu mevcut ve depresyona iyi geldiği ve ruhsal hareket bozukluklarını dengelediği kaplıca yetkililerince belirtiliyor.
Dereli Kaplıcaları'nın şifalı sularının vücutta genel bir rahatlama sağladığını belirten yetkililer ve bölge halkı, termal tedaviden en yüksek verimi alabilmek için, "Şifalı sularımız birçok rahatsızlığa iyi gelse de, vatandaşlarımızın özellikle ciddi sağlık sorunları için mutlaka doktor tavsiyesine uymaları ve önerilen süre boyunca kaplıcalarda kalmaları gerekmektedir." uyarısında bulunuyor.Dereli Kaplıcaları, doğal yapısını koruyarak yılın her dönemi yerli ve yabancı ziyaretçilere kapılarını açmaya devam ediyor.