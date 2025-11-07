Faydaları saymakla bitmiyor! Türkiye'nin her yerinden Kütahya'ya geliyorlar!

1

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyü sınırları içinde bulunan Dereli Kaplıcaları, doğal bir şifa kaynağı olarak ününü Türkiye geneline taşıyor. Tavşanlı ile Emet ilçesi arasında yer alan kaplıcalara, sadece Kütahya ve çevre illerden değil; Adıyaman gibi oldukça uzak şehirlerden bile şifa arayışıyla gelenler bulunuyor. İlk kez buraya gelen ziyaretçiler, suyun kalitesinden ve etkisinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.Kaplıca sularının bilinen faydaları ise şöyle sıralanıyor; genel bir gevşeme ve dinlenme sağlıyor, kırık ve çıkıklarda iyileşme süreçlerine destek olduğu biliniyor. Özellikle romatizmal ağrılar üzerinde olumlu etkileri olduğu mevcut ve depresyona iyi geldiği ve ruhsal hareket bozukluklarını dengelediği kaplıca yetkililerince belirtiliyor.