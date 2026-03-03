Fatma Nur Çelik ölüme böyle gitti: Saldırganın planı ortaya çıktı! Ders programına baktı...
Bugün İstanbul Çekmeköy'de öğrencisi tarafından öldürülen 44 yaşındaki Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in kara haberi tüm eğitim camiasını yasa boğdu. 2 Mart 2026 sabahı kendi sınıfında öldürülen Fatma Nur Çelik'in ölümü, bir şiddet vakası değil önlenebilir bir trajedi olarak kayıtlara geçti. Saldırganın planı da ortaya çıktı. Peki Fatma Nur Çelik kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...
Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan 44 yaşındaki Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in ölümünde en çok sarsan olay öğrencisi hakkında defalarca uyarıda bulunmuş olması. Geçen yıl okulda bir kavgaya karışan F.S.B hakkında Fatma Nur öğretmen, "Can güvenliğimiz yok" diyerek endişesini dile getirmişti.
SALDIRGANIN PLANI ORTAYA ÇIKTI
Saldırgan F.S.B'nin profilindeki detaylar olayın vehametini de gözler önüne seriyor. Bir iddiaya göre saldırganının babası, daha birkaç gün önce kendisini Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinden çıkarmıştı. Okula gelen F.S.B.’nin, ders programını önceden kontrol ettiği, Fatma öğretmenin hangi saatte hangi sınıfta olduğunu bilerek doğrudan hedefine yöneldiği belirtiliyor.
Saldırı sırasında araya girmeye çalışan 15 yaşındaki bir öğrenci ve bir başka öğretmen de yaralandı. Fatma Nur öğretmen ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SALDIRI SIRASINDA REHBERLİK ÖĞRETMENİ ARAYA GİRDİ
Panik anları yaşanırken 15 yaşındaki öğrenci S.K.’nin de bıçaklandığı ve öğretmen Z.A.’nın omzundan yaralandığı öğrenildi. Saldırı sırasında öğretmenin okulun rehberlik öğretmeni tarafından güvenli bir alana alındığı, şüphelinin ise kapıyı açmaya çalıştığı ifade edildi.
"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK" DİYE UYARMIŞ
İHA'da yer alan habere göre, şüphelinin geçtiğimiz yıl okulda başka bir kavgaya karıştığı, hayatını kaybeden öğretmen Fatmanur Çelik’in daha önce yapılan bir disiplin kurulu toplantısında saldırgan hakkında "Can güvenliğimiz yok" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Fatma Nur Çelik Kimdir?
Hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik, sadece başarılı bir Biyoloji öğretmeni değil, aynı zamanda sanatla iç içe bir ruhtu. Üniversite yıllarında katıldığı bir ses yarışmasında bölge birincisi olduğu, kısa süre önce sosyal medya hesabından 20 yıl önceki o performansının kayıtlarını paylaştığı ortaya çıktı. Paylaşımında, "Dile kolay 20 senelik bir kayıt. Nasıl mutlu oldum anlatamam" diyen Fatma öğretmenden geriye, öğrencilerine aşılamaya çalıştığı bilim sevgisi ve hafızalarda kalan o hüzünlü ses kaydı kaldı.
Yaşanan saldırının ardından Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitime bir gün ara verildi. Yaralıların tedavilerinin hastanede sürdüğü öğrenilirken, güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
BAKAN GÜRLEK'TEN TAZİYE MESAJI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çekmeköy'de lise öğrencisi tarafından gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik için yayınladığı taziye mesajında, "Süreç çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Sorumlular hukuk önünde hesap verecektir.
Vazifesini icra ettiği sırada aramızdan ayrılan kıymetli bir öğretmenimizin kaybı; ailesinin yanı sıra tüm eğitim camiasını ve milletimizi derinden üzmüştür. Fatma Nur öğretmenimize Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve Millî Eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Saldırıda yaralanan öğrenci ve öğretmenimize de Rabbimden acil şifalar diliyorum. Eğitim camiamıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
ÖĞRETMENLER BUGÜN İŞ BIRAKIYOR
Öğretmen Çelik’in hayatını kaybettiği haberi üzerine İstanbul’da tüm eğitim sendikaları iş bırakma kararı aldı. Öğretmenler bugün (3 Mart) İstanbul’da okullarda derse girmeyecek.
Eğitim Sen üyesi öğretmenler de ülke genelinde iş bırakıp il milli eğitim müdürlükleri önünde açıklama yapacak.