Fatih Terim toplantıya gelmedi ama Burak Elmas'ın iğnelemesinden kaçamadı! 30 milyon dolar...
Olağan Mali Genel Kurulu'nda kürsü başına geçen ve kendisini eleştiren üyelere cevap veren Burak Elmas Galatasaray Başkanı, "6 ayda ne yaptılar ki? diyorlar. Sabah gelip akşama kadar çalışıyoruz. Biz sanki "Bugün ne yaparsak Galatasaray'a zarar veririz" diye düşünüyoruz! 'Seçim zamanı verdiği sözleri tutmadı' diye beni çok eleştiriyorlar. Hepsini yapamamış olabiliriz ama zamanı var. 30 milyon dolar ilave kaynak yarattık. Bugüne kadar herhangi bir finansal borçlanma gerçekleştirmeden içimizde yarattığımız kaynaklarla bugüne geldik." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızı kulübün Olağan Mali Genel Kurul toplantısında konuştu. Burak Elmas, "Dün akşam evde otururken kendi iç muhasebemi yaptım. Ne söylersem Galatasaray'a faydalı olur? diye düşündüm. Ben sizlerin arasından çıkmış, Galatasaray'ı çok seven bir arkadaşınızım. Bu görevi sizler adına yürütüyorum. Herkesi hedef tahtasına koyarak, her olayı eleştirerek Galatasaray'ı içinde bulunduğu durumdan çıkaramayız.
Benim için Galatasaray bir kulüpten çok daha fazlası. Bir değerler bütünü. Maalesef bu değerler etrafında birleşemiyoruz. Günlük sonuçlar ve dedikodular ile bu kulübü bir yere getiremeyiz. Benim mücadelem bir iktidar mücadelesi değil. Biz Galatasaray'ın kurtuluş mücadelesini veriyoruz. Her türlü mücadeleye hazırız." dedi.
Burak Elmas, "Bugün faiziyle beraber 2.5 milyar TL borç servisi yapmak zorunda olan, bütün gelirleri ortak bir hesapta olan, bankalar tarafından bütün gelirlerinden önce vergiler düşülerek hesabına alınan bir mali durum var. Her gelen yönetimin, her gelen teknik direktörün, her gelen basketbol şubesi yöneticisinin değiştirdiği yapıda Galatasaray'ın sürdürülebilir mali başarı yakalaması mümkün değil. Bunun için öncelikle birlikte hareket etme kabiliyetine sahip olmamız lazım." ifadelerini kullandı.
TRANSFERE HARCANAN PARA!
Galatasaray Başkanı, "6 ayda ne yaptılar ki? diyorlar. Sabah gelip akşama kadar çalışıyoruz. Biz sanki "Bugün ne yaparsak Galatasaray'a zarar veririz" diye düşünüyoruz! 'Seçim zamanı verdiği sözleri tutmadı' diye beni çok eleştiriyorlar. Hepsini yapamamış olabiliriz ama zamanı var. 30 milyon dolar ilave kaynak yarattık. Bugüne kadar herhangi bir finansal borçlanma gerçekleştirmeden içimizde yarattığımız kaynaklarla bugüne geldik." dedi.