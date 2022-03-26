Fatih Terim toplantıya gelmedi ama Burak Elmas'ın iğnelemesinden kaçamadı! 30 milyon dolar...

Benim için Galatasaray bir kulüpten çok daha fazlası. Bir değerler bütünü. Maalesef bu değerler etrafında birleşemiyoruz. Günlük sonuçlar ve dedikodular ile bu kulübü bir yere getiremeyiz. Benim mücadelem bir iktidar mücadelesi değil. Biz Galatasaray'ın kurtuluş mücadelesini veriyoruz. Her türlü mücadeleye hazırız." dedi.