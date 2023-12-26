Fatih Terim hangi takımın teknik direktörü oldu? Panathinaikos’un teknik direktörü kimdi, Panathinaikos nerenin takımı, hangi ülkede?

Türkiye'yi ve Galatasaray'ı bir kez çalıştırdıktan sonra İtalya'ya giden Terim, Fiorentina ve Milan'ı çalıştırdı. Yaklaşık olarak 1 yıl süren İtalya macerasının ardından Türkiye'ye döndü. İtalyan taraftarlarca "Grande Terim" olarak anılır.Sırasıyla 2 kez daha Galatasaray ve Türkiye'yi çalıştıran Fatih Terim, 21 Aralık 2017'de Galatasaray'daki 4. dönemine başladı. 10 Ocak 2022 tarihinde Galatasaray'daki 4. dönemi sona erdi.Teknik direktör olarak Galatasaray ile 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası, UEFA Kupası şampiyonluğu kazandı. Oyuncu olarak ise 3 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı. Ayrıca İtalya devleti tarafından verilen "Commendatore" nişanına sahiptir.Fatih Terim, Fulya Aksu Terim ile evlidir. Merve Terim Çetin ve Buse Terim Bahçekapılı adlarında iki kızı vardır.