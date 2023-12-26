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GündemFatih Terim hangi takımın teknik direktörü oldu? Panathinaikos’un teknik direktörü kimdi, Panathinaikos nerenin takımı, hangi ülkede?
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Fatih Terim hangi takımın teknik direktörü oldu? Panathinaikos’un teknik direktörü kimdi, Panathinaikos nerenin takımı, hangi ülkede?

Fatih Terim Yunan ekibiyle 1.5 yıllığına anlaşma sağladığını ve sözleşme imzalamak için yarın Yunanistan'a gideceğini vurguladı. Yunan basını Fatih Terim'in Panathinaikos ile anlaştığı haberlerini manşetlere taşıdı. Fatih Terim'in Pana ile anlaştığı haberler "Panathinaikos'ta fırtınalı gelişme" başlığıyla okuyuculara aktarıldı. Peki, Panathinaikos’un teknik direktörü kimdi, Panathinaikos nerenin takımı, hangi ülkede?

• 26 Aralık 2023 - 17:17 • Son Güncelleme:
• 26 Aralık 2023 - 17:17 • Son Güncelleme:
1Fatih Terim hangi takımın teknik direktörü oldu Panathinaikos’un teknik direktörü kimdi, Panathinaikos nerenin takımı, hangi ülkede

Fatih Terim'in Panathinaikos ile anlaştığı haberleri Yunan basınında da manşetlere taşındı. Ülkenin önde gelen basın yayın kuruluşları Jovanovic'in yerine Fatih Terim'in getirildiğini okuyucularına aktardı. Peki, Panathinaikos’un teknik direktörü kimdi, Panathinaikos nerenin takımı, hangi ülkede?Panathinaikos

2PANATHİNAİKOS’UN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİMDİ

PANATHİNAİKOS’UN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİMDİ?

Fatih Terim'in Panathinaikos ile anlaştığı haberleri Yunan basınında da manşetlere taşındı. Ülkenin önde gelen basın yayın kuruluşları Jovanovic'in yerine Fatih Terim'in getirildiğini okuyucularına aktardı.

3Fatih Terim hangi takımın teknik direktörü oldu Panathinaikos’un teknik direktörü kimdi, Panathinaikos nerenin takımı, hangi ülkede

Yunanistan ekibi , teknik direktölük için Fatih Terim ile anlaşma sağladı. Son olarak 2021-22 sezonunun yarısına kadar Galatasaray'da görev alan tecrübeli teknik adam, daha sonra herhangi bir takımda çalışmamıştı. Yarın sabah saatlerinde Yunanistan'a gidecek olan Fatih Terim'in gün içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

4PANATHINAIKOS NERENİN TAKIMI

PANATHINAIKOS NERENİN TAKIMI?

Panathinaikos, 1908 yılında kurulan Yunan futbol kulübü. Olimpiakos ile birlikte Yunanistan'ın 2 büyük kulübünden biridir.

5FATİH TERİM KİMDİR

FATİH TERİM KİMDİR?

Fatih Terim, 4 Eylül 1953 tarihinde doğdu. Türk teknik direktör ve libero mevkiinde oynamış eski millî futbolcudur. İmparator lakabı ile bilinir.Futbolculuğu döneminde Ceyhanspor, Adana Demirspor ve Galatasaray'da oynadı.

6Fatih Terim hangi takımın teknik direktörü oldu Panathinaikos’un teknik direktörü kimdi, Panathinaikos nerenin takımı, hangi ülkede

11 yıl formasını giydiği Galatasaray'da futbolcu olarak 1974-1975 ve 1978-1979 sezonlarında Başbakanlık Kupası'nı, 1975-1976, 1981-1982 ve 1984-1985 sezonlarında Türkiye Kupası'nı, 1982-1983 sezonunda ise Türkiye Süper Kupası'nı kazanmıştır. Fatih Terim 1985 yılında Galatasaray'da futbolu bırakmıştır. Teknik direktörlüğe MKE Ankaragücü'nde başladı. Daha sonra Göztepe'yi çalıştıran Fatih Terim, bir süre sonra eş zamanlı olarak Türkiye U-21'i de çalıştırmaya başladı. Daha sonra Göztepe'den istifa etti.

7Fatih Terim hangi takımın teknik direktörü oldu Panathinaikos’un teknik direktörü kimdi, Panathinaikos nerenin takımı, hangi ülkede

Türkiye'yi ve Galatasaray'ı bir kez çalıştırdıktan sonra İtalya'ya giden Terim, Fiorentina ve Milan'ı çalıştırdı. Yaklaşık olarak 1 yıl süren İtalya macerasının ardından Türkiye'ye döndü. İtalyan taraftarlarca "Grande Terim" olarak anılır.Sırasıyla 2 kez daha Galatasaray ve Türkiye'yi çalıştıran Fatih Terim, 21 Aralık 2017'de Galatasaray'daki 4. dönemine başladı. 10 Ocak 2022 tarihinde Galatasaray'daki 4. dönemi sona erdi.Teknik direktör olarak Galatasaray ile 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası, UEFA Kupası şampiyonluğu kazandı. Oyuncu olarak ise 3 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı. Ayrıca İtalya devleti tarafından verilen "Commendatore" nişanına sahiptir.Fatih Terim, Fulya Aksu Terim ile evlidir. Merve Terim Çetin ve Buse Terim Bahçekapılı adlarında iki kızı vardır.