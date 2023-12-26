Fatih Terim hangi takımın teknik direktörü oldu? Panathinaikos’un teknik direktörü kimdi, Panathinaikos nerenin takımı, hangi ülkede?
Fatih Terim Yunan ekibiyle 1.5 yıllığına anlaşma sağladığını ve sözleşme imzalamak için yarın Yunanistan'a gideceğini vurguladı. Yunan basını Fatih Terim'in Panathinaikos ile anlaştığı haberlerini manşetlere taşıdı. Fatih Terim'in Pana ile anlaştığı haberler "Panathinaikos'ta fırtınalı gelişme" başlığıyla okuyuculara aktarıldı. Peki, Panathinaikos’un teknik direktörü kimdi, Panathinaikos nerenin takımı, hangi ülkede?
• 26 Aralık 2023 - 17:17 • Son Güncelleme:
• 26 Aralık 2023 - 17:17 • Son Güncelleme: