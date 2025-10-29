'Evim deprem dayanıklı mı?' sorusunun cevabını almak artık çok kolay! Zonguldak'ta yapay zeka desteğiyle geliştirildi

5

Bunlar genelde uzman kişilerce yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu noktalarda okuryazarlıkları yok ama bir deprem ülkesinde her vatandaşın oturduğu ya da satın alacağı bina ile ilgili yapısal zayıflıkları artık öğrenmesi gerekiyor. Biz de arkadaşlarımızla birlikte üniversite olarak vatandaşlarımızın yaşadıkları, satın almayı ya da kiralamayı düşündükleri binalarla ilgili, hem bir ön bilgi sahibi olması hem de binaların durumuyla ilgili farkındalıkların oluşması, okuryazarlıklarının artması bakımından yapay zeka destekli bir uygulama geliştirelim istedik.