Ev sahibi kazma - kürekle geldi! 2 bin TL için yaptıkları şoke etti

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Halil Mert, iş malzemelerini koymak için kullandığı depoyu 6 yıl önce M.İ.'den kiraladı. Kiralarını düzenli yatıran Mert, 2 bin 250 lira olan kirasını artırma süresi gelince iş yeri sahibi ile görüştü. İş yeri sahibi M.İ. kendisinden 7 bin lira isteyince Mert, bu miktarı ödemeyeceğini söyledi. Mert, kira ödeme günü gelince yasal olarak belirlenen zammın üzerine çıkarak, kira bedeli olarak depo sahibinin hesabına 4 bin lira yatırdı. Ancak kiranın 7 bin lira olmasını söyleyen M.İ., depoyu boşaltmasını istedi.