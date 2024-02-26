Ev sahibi kazma - kürekle geldi! 2 bin TL için yaptıkları şoke etti
Ev sahibi - kiracı arasında yaşanan anlaşmazlıklar fahiş kiralar nedeniyle giderek artıyor. Mülk sahipleri mevcut kiracısını çıkararak evini daha yüksek bedel karşılığı yeniden kiralamak istiyor. Son olarak Antalya'da kira artışı nedeniyle mülk sahibi ve kiracı arasında yaşanan anlaşmazlık ev sahibi hakkında 3 dava açılması ile sonuçlandı.
İHA
• 26 Şubat 2024 - 12:12 • Son Güncelleme:
İHA
• 26 Şubat 2024 - 12:12 • Son Güncelleme: