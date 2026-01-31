Ev hanımıydı gittiği kursla hayatı değişti! Sıfırdan başlayıp 300 kişiye iş kapısı açtı
Elazığ'da yaşayan iki çocuk annesi Mesuda Kartal, 2008 yılında bir kursiyer olarak girdiği kapıda bugün usta öğretici olarak devam ediyor. İlkokul mezunuyken eğitimini dışarıdan tamamlayan ve tam 20 sertifika alan Kartal, şimdi 300'e yakın öğrenciye meslek edindiriyor.
Halk Eğitim bünyesinde görev yapmaya başlayan Mesuda Kartal, bu süreçte yaklaşık 300 öğrenciye eğitim verdi. Her 5 yılda ortalama 20 yeni kayıt alan Kartal'ın yanında yetişen bazı öğrenciler, 3 yıl içerisinde usta öğreticilik seviyesine ulaştı.
Halk Eğitim Merkezlerinin sunduğu imkanlara dikkat çeken Kartal, "Serüven 2008 yılında kurslara giderek başladı. 2020'ye kadar da devam etti. 20'ye yakın belge alarak, ondan sonra usta öğreticilik, ustalık belgeleri alarak halk eğitimde şu an görev yapıyorum. Kurslara giderek kendimi geliştirmek yönünde o kadar kursu seçtim. İleride daha iyi verimli olmak için sürekli kurslara giderek kendimi geliştirdim. Genellikle el sanatları kurslarına genellikle gittim. Hepsi de halk eğitim bünyesinde. Onlardan belge alarak, sonra belgeleri birleştirip usta öğreticilik, ustalık belgelerini alarak bu şekilde devam etti" dedi.
Halk Eğitim Merkezlerinin büyük bir fırsat kapısı olduğunu vurgulayan usta öğretici Kartal, " Ev hanımıydım, ilkokul mezunuydum. Okulları da dışarıdan bitirerek öyle mesleğe atıldık. 300'e yakın öğrenciyle tanışmışlığım olmuştur. Çünkü her 5 yılda 20'ye yakın öğrenci kaydediyoruz ve dönem dönem değişiyor.
Benimle çalışıp 3 yılda gelip usta öğretici olan öğrencim bile var. Ev hanımlarına söyleyeceğim ya da dışarıdaki okumayıp kendilerine bir meslek edinmek isteyen gençlerimize sesleneceğim. Gelip kurslarımıza, halk eğitime gelsinler, kurslarımıza başvursunlar. Meslek edinmek için gelip uğraşsınlar. Bu noktada müdürümüz Kenan Tabar'ın bize destekleri çok olmuştur" şeklinde konuştu.