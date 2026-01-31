Ev hanımıydı gittiği kursla hayatı değişti! Sıfırdan başlayıp 300 kişiye iş kapısı açtı

3

Halk Eğitim Merkezlerinin sunduğu imkanlara dikkat çeken Kartal, "Serüven 2008 yılında kurslara giderek başladı. 2020'ye kadar da devam etti. 20'ye yakın belge alarak, ondan sonra usta öğreticilik, ustalık belgeleri alarak halk eğitimde şu an görev yapıyorum. Kurslara giderek kendimi geliştirmek yönünde o kadar kursu seçtim. İleride daha iyi verimli olmak için sürekli kurslara giderek kendimi geliştirdim. Genellikle el sanatları kurslarına genellikle gittim. Hepsi de halk eğitim bünyesinde. Onlardan belge alarak, sonra belgeleri birleştirip usta öğreticilik, ustalık belgelerini alarak bu şekilde devam etti" dedi.