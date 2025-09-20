Eskişehir'de kazanlar kaynamaya başladı! Dağ toprağıyla hazırlıyorlar
20.09.2025 - 11:12Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Eskişehir’de bağ bozumu sonrası nesilden nesile aktarılan özel yöntemlerle yapılan pekmezin yapımına başlandı. Üzümler, dağdan getirilen özel toprakla işlenip odun ateşi üzerinde kaynatılarak kış sofralarının vazgeçilmezi haline geliyor.
1
2
Bölge halkı, atalarından miras kalan yöntemlerle üzümlerden elde ettikleri şırayı dağdan getirdikleri özel toprakla işleyerek pekmez hazırlıklarını sürdürdü.
3
Mahalle bahçelerinde odun ateşi üzerinde kaynayan kazanlardan yükselen duman ve pekmez kokusu, hem mahalleye ayrı bir atmosfer kattı hem de yaklaşan kışın habercisi oldu.