Eskişehir'de kazanlar kaynamaya başladı! Dağ toprağıyla hazırlıyorlar

Kaynak : İHA

Eskişehir’de bağ bozumu sonrası nesilden nesile aktarılan özel yöntemlerle yapılan pekmezin yapımına başlandı. Üzümler, dağdan getirilen özel toprakla işlenip odun ateşi üzerinde kaynatılarak kış sofralarının vazgeçilmezi haline geliyor.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde bağ bozumunun tamamlanmasıyla birlikte kış hazırlıklarının vazgeçilmez geleneği olan pekmez yapımı yeniden başladı.

Bölge halkı, atalarından miras kalan yöntemlerle üzümlerden elde ettikleri şırayı dağdan getirdikleri özel toprakla işleyerek pekmez hazırlıklarını sürdürdü.

Mahalle bahçelerinde odun ateşi üzerinde kaynayan kazanlardan yükselen duman ve pekmez kokusu, hem mahalleye ayrı bir atmosfer kattı hem de yaklaşan kışın habercisi oldu.