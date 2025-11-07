Eskişehir'de bu yıl fiyatlar düştü! Kilosu 35 liradan satılıyor: Tezgahlar doldu taştı

3

Yaklaşık 30 yıldır pazarda esnaflık yapan Adem Albayrak, bu seneki ürünlerin çok lezzetli olduğunu belirtti. Albayrak, "Mandalina bu yıl ucuz ve bol. Geçen yıl bu mandalinayı 50 liraya satıyordum, bu yıl ise 30-35 liraya satıyoruz." dedi.