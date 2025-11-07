Eskişehir'de bu yıl fiyatlar düştü! Kilosu 35 liradan satılıyor: Tezgahlar doldu taştı
07.11.2025 - 11:02Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Eskişehir'de mandalina fiyatları geçen yıla göre yüzde 30 düştü. Tezgahlarda kilosu 35 liradan satılan mandalinaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Geçen seneye göre fiyatının yüzde 30 düşmesiyle daha erişilebilir hale gelen mandalina, vatandaşların çokça tercih ettiği bir meyve oldu.
Yaklaşık 30 yıldır pazarda esnaflık yapan Adem Albayrak, bu seneki ürünlerin çok lezzetli olduğunu belirtti. Albayrak, "Mandalina bu yıl ucuz ve bol. Geçen yıl bu mandalinayı 50 liraya satıyordum, bu yıl ise 30-35 liraya satıyoruz." dedi.
Vatandaşın ilgisinden memnun olduklrını belirten Albayrak "Bu sene lezzetleri çok güzel, çok kaliteli, 10 numara mallar geldi. Kilosunu 35 liradan satıyoruz, ayrıca 3 kilo 100 lira kampanyamız var" dedi.