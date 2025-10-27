Eskişehir’de bal kabaklı gözleme kuyruğu: Herkes bu tadı merak ediyor!

3

Çok seviliyor, 'Bal kabaklı nasıl? Lezzeti tatlı mı?' diye soruyorlar. Biz bunu tuzla yapıyoruz, tadı çok güzel oluyor. Herkes de memnun kalıyor, alan tekrar geliyor. 'Bir tadına bakalım, bal kabaklı hiç denememiştik' diyenler daha sonra tekrardan gelip gözlememize ilgi gösteriyor" dedi.