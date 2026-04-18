Eşinin teklifiyle hayatı değişti! Ev hanımıydı, şimdi Gaziantep'in tek kadın ustası oldu: Kapısında sıra oluyor

Mesleğe başlama hikayesini anlatan usta Güler, "8 yıl önce ev hanımıydım. Çocuklarımla ilgileniyordum. Eşim bir gün ‘Bir dükkan açalım, ben mezbahadan malzemeyi getireyim, sen de bize yardımcı ol' dedi. Böylece bu işe başladım. Şu an kendi işimin hem patronuyum hem de çalışanıyım. Dolaptaki ciğerden satışa kadar her şeyden ben sorumluyum. Müşterilerle ben ilgileniyorum. İşimizi bu şekilde sürdürüyoruz. Çocuklarım da burada, aile şirketi olarak çalışıyoruz. Bizi seven müşterilerimiz var, gelen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Başlarda böyle değildim. Çekingen biriydim, konuşamazdım. Erkeklerin yanında rahat duramazdım. Ama şimdi öyle değil. Artık gerektiğinde tartışmamı da yaparım, kendimi savunurum. Yani artık bu işin içinde, herkes gibi oldum. Tek kadın olduğum için arada rekabet de oluyor tabii. Ama ben kimsenin ne dediğine bakmadan işimi yapıyorum. Kadınlara şunu söylemek istiyorum: Hangi meslek olursa olsun fark etmez, yeter ki kendinize güvenin. Kadın isterse her işi yapar" dedi.