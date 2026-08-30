Eşinin emanetine sahip çıktı: Memurluğu bırakıp çiftliğin başına geçti

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Kadın girişimcilere yönelik desteklerin artırılması gerektiğini kaydeden Aydınat, "Çiftliğimizde iki kadın ve bir erkek personelimize istihdam sağladım. Kadınları da bu konuda desteklemek istiyorum. Kadınların üretimde daha fazla rol oynamasını istiyoruz. Üretimin her aşamasında, yani hem tarlada toprağıyla uğraşırken hem gelip işte hayvanını sağarken her noktada kadının teşvik edilmesini, kendine güveninin arttırılmasını ve ülke ekonomisine de bir katma değer sağlamasını, ayrıca diğer kadınlar için de istihdam yaratabilmesini çok arzu ediyorum" diye konuştu.



Aydınat, hedefinin çiftliğe iki kümes daha ekleyerek kapasitesini artırmak olduğunu belirterek, üretimin zorluklarına rağmen işi severek yaptığını söyledi.