Eşini kayalıklardan itip intihar süsü vermişti! Mahkemeden sanığa müebbet hapis talebi

KARDEŞİYLE TOKALAŞMAK İSTEYİNCE MAHKEME BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasında, tanık ifadeleri alındı. Tutuklu sanık Erdal Sözer'in tanık olarak dinlenen ağabeyi Ercan Sözer, duruşma salonuna girdiğinde, kardeşi ile tokalaşmak istedi. Jandarmalar sanık ile ağabeyinin tokalaşmasına izin vermedi. Mahkeme başkanı da "Burası görüş yeri değil, kardeşinle cezaevinde görüş" diyerek tepki gösterdi.Ercan Sözer ifadesinde, "Kardeşim her şeyini paylaşırdı. Konuştuğumuzda her şey normaldi. 'Evliliğimiz iyi gidiyor' derdi. Yürürken bile başı ağrırmış. Hep yorgun bir haldeymiş. Eğer kardeşim boşanmak isteseydi, biz açık görüşlü insanlarız, karşı çıkmazdık" dedi.



Semiha Sözer'in ailesinin avukatı Eyüp Kaplan'ın, sanığın farklı cinsel yönelimlerde olduğu yönündeki iddialar bulunduğunu hatırlatması üzerine Ercan Sözer, "Biz her konuda açık görüşlüyüz. Özgürlük olarak her konuda. Kardeşim eşcinsel değildir, hep kız arkadaşları oldu" diye konuştu.