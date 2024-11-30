Eşini kayalıklardan itip intihar süsü vermişti! Mahkemeden sanığa müebbet hapis talebi
Yalova'da, kayalıklardan düşüp ölen eşi Semiha Sözer'i (33) itip intihar izlenimi verdiği suçlamasıyla olaydan 15 ay sonra gözaltına alınıp tutuklanan Erdal Sözer'in (41) yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın, 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Semiha Sözer'in yakın arkadaşına evliliğiyle ilgili anlattığı sorunların ses kayıtlarının da dava dosyasına sunulduğu duruşmada suçlamaları reddeden Sözer, "Boşanmak istediğimi, mutsuz olduğumu hep eşim söylemiş. Ben kimseye böyle bir şey söylemedim. İddiaların hepsi asılsız" dedi.
Zehra BAYKAL/YALOVA, (DHA)
• 30 Kasım 2024 - 12:57 • Son Güncelleme:
Zehra BAYKAL/YALOVA, (DHA)
• 30 Kasım 2024 - 12:57 • Son Güncelleme: