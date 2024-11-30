Eşini kayalıklardan itip intihar süsü vermişti! Mahkemeden sanığa müebbet hapis talebi

SEMİHA'NIN ARKADAŞINA ATTIĞI SES KAYITLARI DOSYAYA SUNULDU

Yargılama, Semiha Sözer'in yakın arkadaşına evliliğiyle ilgili anlattığı sorunların ses kayıtları da dava dosyasına devam etti. Semiha Sözer'in ses kaydında, eşi ile mutsuz olduğunu belirtip, "Geçen gün birbirimize girdik. Erdal, 'Düzelmeyecek hiçbir şey, 30 sene de olsa böyle devam edecek' diyor. Ben ona ilk başlarda, 'Yol yakınken dönebilirsin' demişim, o midesine dokunmuş onun. 'İstemiyorum, çocuk da yapmayacağım' falan diyor. Sonra evden çıktı gitti. Ben de akşam yemek hazırladım. 'Gel otur, konuşalım' dedim. Orada söyledim boşanmak istemiyorum, diye. 'Aramızda çözülmeyecek bir durumun olduğunu düşünmüyorum. Tek taraflı çözülmez ama ben senin ağzından, aylardır tek olumlu bir şey duymadım' dedim. Hep negatif konuşuyor. 'Olmayacak, daha kötü olacak, düzelmeyecek. İkimiz de bu hayatı hak etmiyoruz. Sana da kendime de üzülüyorum. Çocuk istemiyorum' dedi. Ben de 'Benim sevgim bitmedi. Düzeltebiliriz, yeniden başlayabiliriz. Ama diyorsan ki istemiyorum, o zaman yapacak bir şey yok. Ben elimden geleni yaptım' dediği sözler yer alıyor.