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Esenyurt’ta faciadan dönüldü! 11 araç birbirine girdi: 2’si ağır 6 yaralı

28.08.2026 - 07:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Esenyurt’ta O-3 TEM bağlantı yolunda bir kamyonetin yan yatmasının ardından zincirleme kaza meydana geldi. Motosiklet ve çok sayıda otomobilin karıştığı kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

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1Esenyurt’ta faciadan dönüldü! 11 araç birbirine girdi: 2’si ağır 6 yaralı

Feci kaza, saat 05.00 sıralarında Esenyurt O-3 TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, bir kamyonet seyir halinde ilerlerken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Sürücüsü aşağı inerek yardım bekledi. O esnada çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Aynı yönde seyir halinde olan motosiklet ve plakası belli olmayan çok sayıda otomobil kamyonete çarparak durabildi.

2Esenyurt’ta faciadan dönüldü! 11 araç birbirine girdi: 2’si ağır 6 yaralı

1 otomobile yardıma koşan vatandaş, kalabalığa çarparak durabildi. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, kazada 2'si ağır toplamda 6 yaralı olduğu anlaşıldı. Yaralılar hemen bölgedeki en yakın devlet hastanesine sevk edildi.

3Esenyurt’ta faciadan dönüldü! 11 araç birbirine girdi: 2’si ağır 6 yaralı

Polis ekipleri yolu kapatarak güvenli bir çalışma başlattı. Yol temizlenerek, bölgeye çekici ve vinç sevk edildi. Kazaya karışan araçlar ve kamyonet çekilmesi ile trafik normale döndü.11 aracın karıştığı kaza ile ilgili inceleme sürüyor.