Esenyurt’ta faciadan dönüldü! 11 araç birbirine girdi: 2’si ağır 6 yaralı

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Feci kaza, saat 05.00 sıralarında Esenyurt O-3 TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, bir kamyonet seyir halinde ilerlerken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Sürücüsü aşağı inerek yardım bekledi. O esnada çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Aynı yönde seyir halinde olan motosiklet ve plakası belli olmayan çok sayıda otomobil kamyonete çarparak durabildi.