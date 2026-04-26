Erzurum'un meralarında baharın gelişini müjdeleyen endemik bitki çiçek açtı

26.04.2026 - 10:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Dursun Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)-

Erzurum'un Oltu ilçesinde baharın gelişiyle birlikte açan kurt kulağı çiçekleri, meraları renklendirdi. Özellikle Tekeli (Düzkom) ve Kaledibi mahallelerinde görülen endemik bitki türü, doğa tutkunları ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor.

Erzurum, Ağrı ve Kars civarında yetişen, bilimsel adı Iris Iberica olan endemik ‘kurt kulağı’ çiçekleri, bahar aylarında meralarda görsel şölen oluşturuyor. Uzun saplı ve oldukça gösterişli, nadide bir iris türü olan kurt kulağı, son günlerde Oltu ilçesinin Tekeli ve Kaledibi mahallelerinde yoğun olarak görülüyor.

Yöre halkının ‘doğanın gelini’ olarak adlandırdığı çiçekler vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Baharın habercisi olarak değerlendirilen kurt kulağı çiçekleri, bölgeyi ziyaret edenlere doğayla iç içe keyifli anlar yaşatıyor.

Artvin’in Yusufeli ilçesinden gelirken kurt kulağı çiçeklerini gördüğünü belirten Beyan Onat, “Yolda bu çiçekleri gördüm, durup fotoğraf çektim. Gerçekten çok güzeller, herkesin görmesini isterim” dedi.