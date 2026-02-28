Erzurum'un köyünde görenler inanamıyor: İki tane kafası var

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemErzurum'un köyünde görenler inanamıyor: İki tane kafası var
28.02.2026 - 09:38

Erzurum’un Şenkaya’ya ilçesine bağlı Beşpınarlar Mahallesinde çift başlı buzağı dünyaya geldi.

Beşpınarlar Mahallesinde hayvancılık yapan Korkmaz Hocaoğlu, ineği doğum yaparken iki başlı olduğunu fark etti.

Kendisinin bu doğum yaptıramayacağını anlayan Korkmaz Hocaoğlu veterinere müracaat etti ve sezaryenle doğumu yaptırıldı. Doğumla birlikte çok nadir bir olaya şahit olundu. Çift başlı buzağı dünyaya geldi.

Korkmaz Hocaoğlu’nun ilk defa böyle bir şeye şahit olduğunu ifade ederken, "Danamız ve onu dünyaya getiren ineğimiz oldukça sağlıklı.

Hayatımızda ilk kez karşılaştığımız bir durum. Ona en iyi şekilde bakarak büyüteceğiz" dedi.