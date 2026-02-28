Erzurum'un köyünde görenler inanamıyor: İki tane kafası var
28.02.2026 - 09:38Güncellenme Tarihi:
Erzurum’un Şenkaya’ya ilçesine bağlı Beşpınarlar Mahallesinde çift başlı buzağı dünyaya geldi.
1
Beşpınarlar Mahallesinde hayvancılık yapan Korkmaz Hocaoğlu, ineği doğum yaparken iki başlı olduğunu fark etti.
2
Kendisinin bu doğum yaptıramayacağını anlayan Korkmaz Hocaoğlu veterinere müracaat etti ve sezaryenle doğumu yaptırıldı. Doğumla birlikte çok nadir bir olaya şahit olundu. Çift başlı buzağı dünyaya geldi.
3
Korkmaz Hocaoğlu’nun ilk defa böyle bir şeye şahit olduğunu ifade ederken, "Danamız ve onu dünyaya getiren ineğimiz oldukça sağlıklı.
4
Hayatımızda ilk kez karşılaştığımız bir durum. Ona en iyi şekilde bakarak büyüteceğiz" dedi.