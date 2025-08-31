Erzurumlu vatandaş mahallesinin yolunu tek başına yaptı!
Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya Cebecili Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Bozdemir, kendi imkanlarıyla yaklaşık 1,5 kilometrelik yolu yaptığını ancak yolun son 30-40 metrelik kısmı için gücünün yetmediğini ifade ederek destek istedi.
Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya Cebecili Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Bozdemir adlı vatandaş, 30 yıldır kendi imkanlarıyla yaklaşık 1,5 kilometrelik yolu, kazma, kürek, burç ve balyoz ile gece gündüz çalışarak açtığını ancak, yolun son 30-40 metrelik kısmı için artık gücünün yetmediğini, bu bölümde istinat duvarlarının yapılması gerektiğini söyledi.
Mustafa Bozdemir, defalarca dilekçe vererek İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun ve belediye yetkililerinden yardım istediğini belirtti. Sözler verilmesine rağmen bir türlü çalışma yapılmadığını ileri süren Bozdemir, "Bizim hastamız var, özürlü, yaşlı insanlar var. Yıllardır kendi gücümüzle yaptık ama artık gücümüz yetmiyor. Biz mağduruz, yolumuz bir an önce yapılsın" dedi.
Vatandaşın yaptığı yol, bir mahalleye ulaşım sağlarken eksik kalan bölüm nedeniyle ciddi risk taşıyor.
Çamlıkaya Cebecili Mahallesi sakinleri, belediyelerden ve ilgili kurumlardan destek bekliyor.