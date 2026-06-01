Erzurum'daki bir sahafta bulundu: Kitabı açtıklarında gözlerine inanamadılar! Sefiller romanı ortaya çıktı

"Yirminci yüzyılın başlarına ait Osmanlıca bir Sefiller baskısının Erzurum'da ortaya çıkması son derece kıymetli. Avanzade Mehmet Süleyman gibi önemli bir ismin çevirisini taşıyan bu eser, yalnızca edebiyat tarihi açısından değil, kültürel hafızamız bakımından da büyük önem taşıyor. Bugün elimizde tuttuğumuz eser, aslında geçmişin okuma kültürünü, matbaacılık anlayışını ve dönemin entelektüel dünyasını da bize anlatıyor. Erzurum'daki sahaf kültürünün ne kadar güçlü olduğunu gösteren önemli bir örnekle karşı karşıyayız."