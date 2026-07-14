Erzurum'da yüz yıllardan beri kadınların kullandığı kumaş erkeklerin yeni gözdesi oldu!

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Erzurumlu minyatür sanatçısı Doğan Hattatoğlu, geçmiş yıllarda ninelerinin kullandığı ehramın yeniden değerlendirildiğini ifade ederek, "Çok güzel tekstil ürünleri ortaya çıktı. Erkekler için yelek yaptılar, atkı yaptılar. Şimdiye kadar bu ürünleri sadece sergi ve vitrinlerde görüyorduk. Kadınlar özellikle "Hocam bu Ehram mı?" diye soruyorlar. Evet, Ehram diyoruz. O şekilde de çok güzel yaklaşımlar oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. İyi ki de yapmışız, iyi ki de böyle bir çalışma olmuş diyoruz" dedi.