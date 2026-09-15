Erzurum'da yeni gizemli yol keşfedildi: Vitesi boşa alınan araç kendi kendine hızlanıyor!

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Emekli öğretim üyesi Gürsoy Solmaz, "Erzurum ili sınırları içerisinde Konaklı Kayak Tesisleri'nin eteğinde, Konaklı köyünün de hemen mücavir yerindeyiz. Burada meslektaşım Taner Özdemir arkadaşımla arazi çalışması yaparken duran vasıtamızın birden hareket ettiğini görünce Erzurum'da doğal bir turistik önem de arz eden böylesi bir durumu keşfetmek gibi durumda kaldık. Ki araba hareket edince tekrar tekrar denedik ve gördük ki araba boştayken 60 kilometreye kadar hız yapabiliyor. Bu Taner Özdemir arkadaşımızın tabii tarihçi ve araştırmacı olmasının ve dikkatli ve de rikkatli olmasının sonucudur derim. Erzurum'a hayırlı olsun çünkü turistik açıdan önemli bir yer. Artık bundan sonra Abdurrahman Gazi'nin civarındaki gizemli yola gidenler, orayı merak edenler burayı da merak edeceklerdir. Dileğimiz odur ki bir taraftan Konaklı Kayak Merkezi'ne gelirken diğer taraftan da böylesi bir gizemli yolun tadını çıkartmaları, onların da deneyimlemeleridir derim" diye konuştu.