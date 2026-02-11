Erzurum'da kış ortasında şaşırtan manzara! Meyveler dalında tazeliğini koruyor: Kar altında hurma mesaisi
11.02.2026 - 12:10Güncellenme Tarihi:
Erzurum genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi’nde 720 rakımlı bölgenin özel iklim şartları sayesinde, Şubat ayında bile kara hurmalar dallarında tazeliğini koruyor.
1
2
Erzurum genelinde etkili olan kar yağışına rağmen Ayvalı Mahallesi’nde kara hurmalar dallarında olgunluğunu koruyor. Yaz-kış meyve yetiştirilen mahallede, kara hurma şubat ayında bile dalından koparılarak yeniyor.
3
Ayvalı Mahallesi sakinlerinden Hakan Şimşek, 9 Şubat itibarıyla Erzurum’da kar yağışının devam ettiğini belirterek, "Erzurum’da kar yağarken biz burada hurmamızı dalından koparıp yiyoruz" dedi.
4
Sağlık açısından da oldukça faydalı olan kara hurma, Ayvalı Mahallesi’nde doğal ortamında yetişmeye devam ediyor. Bölgenin iklim yapısı ve verimli toprakları sayesinde, kış aylarında bile taze meyve tüketilebilmesi dikkat çekiyor.