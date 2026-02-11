GAZETE VATAN ANA SAYFA
Erzurum'da kış ortasında şaşırtan manzara! Meyveler dalında tazeliğini koruyor: Kar altında hurma mesaisi

11.02.2026 - 12:10

Kaynak: İHA

Erzurum genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi’nde 720 rakımlı bölgenin özel iklim şartları sayesinde, Şubat ayında bile kara hurmalar dallarında tazeliğini koruyor.

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi’nde, kış şartlarına rağmen dalından taze meyve tüketiliyor. Rakımı yaklaşık 720 metre olan Ayvalı Mahallesi, bölgedeki meyve ve sebze ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor.

Erzurum genelinde etkili olan kar yağışına rağmen Ayvalı Mahallesi’nde kara hurmalar dallarında olgunluğunu koruyor. Yaz-kış meyve yetiştirilen mahallede, kara hurma şubat ayında bile dalından koparılarak yeniyor.

Ayvalı Mahallesi sakinlerinden Hakan Şimşek, 9 Şubat itibarıyla Erzurum’da kar yağışının devam ettiğini belirterek, "Erzurum’da kar yağarken biz burada hurmamızı dalından koparıp yiyoruz" dedi.

Sağlık açısından da oldukça faydalı olan kara hurma, Ayvalı Mahallesi’nde doğal ortamında yetişmeye devam ediyor. Bölgenin iklim yapısı ve verimli toprakları sayesinde, kış aylarında bile taze meyve tüketilebilmesi dikkat çekiyor.