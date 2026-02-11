Erzurum'da kış ortasında şaşırtan manzara! Meyveler dalında tazeliğini koruyor: Kar altında hurma mesaisi

4

Sağlık açısından da oldukça faydalı olan kara hurma, Ayvalı Mahallesi’nde doğal ortamında yetişmeye devam ediyor. Bölgenin iklim yapısı ve verimli toprakları sayesinde, kış aylarında bile taze meyve tüketilebilmesi dikkat çekiyor.