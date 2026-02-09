Erzurum'da kar esareti! 775 köy yolu kapandı kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti

1

Son 1 haftayı mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkla geçiren Erzurum'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabaha kadar devam eden yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti, yüksek kesimlerde de 1 metreye ulaştı.