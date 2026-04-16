Erzurum'da dev dönüşüm: DSİ ve Aziziye Belediyesi'nden tarihi protokol! Islah projesi için imzalar atıldı

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, projeyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; DSİ 8. Bölge Müdürlüğü öncülüğünde hem stratejik ve hem de estetik açıdan çok özel bir yatırımın hayata geçirileceğini söyledi. Pulur Çayı’nın geçmişte birçok kez sel ve su baskınlarıyla gündeme geldiğini hatırlatan Başkan Akpunar, "Pulur Çayı, esasen kanayan bir yaramızdı. Çayın ıslah edilmesi zorunluydu, çünkü yoğun yağışların da etkisiyle zaman zaman sel ve su baskınlarına sebep olabiliyordu. Kaldı ki, bu konuda geçmişte yaşadığımız çok acı tecrübelerimiz oldu. Ama şimdi bu yatırım sayesinde problemi tamamen ortadan kaldırmış olacağız" dedi.



Boydan boya beton kanallarla ıslah edilecek olan Pulur Çayı’nın, atılacak bu adımla birlikte şehircilik ve mimari açıdan da görsel bir güzelliğe kavuşmuş olacağının altını çizen Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, "Islah çalışmalarına ilaveten Pulur Çayı üzerinde köprü geçişleri de olacak. Bölgede bizim de kentsel dönüşüm ve yenilenme çalışmalarımız eşzamanlı yürüyecek. Yapacağımız modern konutlar, yeni işyerleri, üstyapı, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarıyla Pulur Çayı, ilçemizde adeta bir doğa ve tabiat harikasına dönüşecek. Bu projeyle ilçemize deniz getirmiş olmayacağız belki ama Pulur Çayı sayesinde Aziziye’mize hem görsel bir güzellik ve hem de sosyal canlılık kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.