Erzurum'da bugün hizmet vermeye başlıyor! İlçe tesisle ayağa kalkacak
20.12.2025 - 12:41Güncellenme Tarihi:
Aziziye Belediyesine bağlı Ilıca Termal Tesisleri, kapılarını yarın hizmete yeniden açıyor. Bir süredir kapalı bulunan ve yarından itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak olan tesisler, misafirlerini şimdiden beklemeye başladı.
Şifa kaynağı termal sularıyla bölgenin önemli sağlık ve turizm değerlerinden biri olan Ilıca Termal Tesisleri, nitelikli hizmet anlayışıyla vatandaşlara ve Erzurum’a gelen misafirlere hizmet sunmaya devam edecek.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, "Vatandaşlarımızın uzun süredir beklediği Ilıca Termal Tesislerimiz, hizmete kaldığı yerden devam ediyor."
"Hemşehrilerimiz sağlıklı, konforlu ve güvenli bir ortamda termal imkânlarımızdan diledikleri gibi faydalanabilirler."
"Kaplıcalarımız, aile kabinlerimiz, VIP havuzlarımız 21 Aralık Pazar günü itibariyle açık olacak. Hayırlı olsun, sağlıklı olsun, hemşehrilerimize şimdiden sıhhatler olsun" dedi.
