Erzurum'da 500 mezar açıldı! Toprağın bile donduğu günlere hazırlık başladı
Kaynak : Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)-
Erzurum'da, hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye düşüp toprağın donacağı günler için hazırlıklar başladı. Dondurucu soğuklar öncesi 500 mezar kazılıp, hazır hale getirildi.
'TOPRAK DONUYOR'
Asri Mezarlık'ta belediye tarafından tahsis edilen ve yürüme yolları yapılan alanda mezarları kazma ve küreklerle düzenleyen işçilerden Köksal Çalışkan "Kışın şartlar ağır olduğu için toprak donuyor. Kış aylarında iş makineleri bile toprağı kazmakta zorlanıyor. Onun için biz de kış öncesi mezarları hazırlıyoruz. Her yıl 500-600 mezarı kazarak hazır hale getiriyoruz. Bu kış sezonu için 500 mezar kazımını tamamladık" dedi.
'MEZARLIĞA 1 METREYE YAKIN KAR YAĞIYOR'
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise "Ocak, şubat ve mart aylarında donan toprak taş gibi oluyor. Palandöken Dağları'nın eteğinde olan mezarlığa kışın bir metreye yakın kar yağıyor. Mezarı ancak kompresör yardımı ile kazdırabiliyoruz. Bu sıkıntıların yaşanmaması için sonbaharda belli bir hazırlık yaparak, ekiplerimize mezar kazdırıyoruz" diye konuştu.