Erzurum kırsalında hayvanların sağlığı kadın veterinerlere emanet: Havaların soğuduğu bugünlerde dağlık bölgelerde görevdeler

"Mesai mefhumu gözetmeden, yaz, kış demeden, saha çalışmalarını başarıyla yürütüyoruz. 2024 yılı içinde şap hastalığına yönelik herhangi mihrak bölgemiz bulunmuyor. Şap hastalığı tespit edilen bölgelerde hayvan hareketlerinde kısıtlama getirilir, yetiştirici ekonomik ve ticari olarak ciddi zarara uğrar. Bu hastalığının kanıtlanmış bilimsel tedavisi yok. En doğru ve en etkili tedavi, hastalığı oluşmadan engellemek, koruyucu hekimliktir. Bu noktada şap aşıları önemli. Aşılamadan daha ucuz ve koruyucu tedavi yöntemi yoktur, bundan dolayı 'yaptır aşını, arttır aşını' diyoruz."