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Erzurum kırsalında hayvanların sağlığı kadın veterinerlere emanet: Havaların soğuduğu bugünlerde dağlık bölgelerde görevdeler

Erzurum'un Tekman ilçesinde görevli 5 kadın veteriner hekim, zorlu koşullarda gittikleri kırsal mahalle, yayla ve mezralardaki yetiştiricilerin hayvanlarını aşılayıp hastalıklardan korumaya çalışıyor.

AA
• 01 Ekim 2024 - 12:34 • Son Güncelleme:
AA
• 01 Ekim 2024 - 12:34 • Son Güncelleme:
1Erzurum kırsalında hayvanların sağlığı kadın veterinerlere emanet: Havaların soğuduğu bugünlerde dağlık bölgelerde görevdeler

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Duygu Çekici'nin de aralarında bulunduğu 5 kadın veteriner hekim, ilçe genelinde yetiştiricilerin hayvanlarını hastalıklardan korumak için yoğun çalışma yürütüyor.

2Erzurum kırsalında hayvanların sağlığı kadın veterinerlere emanet: Havaların soğuduğu bugünlerde dağlık bölgelerde görevdeler

Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen aşı programını düzenli uygulamak için fedakarca görev yapan kadın veterinerler, bunun için kırsaldaki mahalle muhtarlarıyla koordineli çalışıyor.

3Erzurum kırsalında hayvanların sağlığı kadın veterinerlere emanet: Havaların soğuduğu bugünlerde dağlık bölgelerde görevdeler

Sabah erken saatlerde soğuk hava deposundaki aşıları hazırlayıp yola çıkan veterinerler, araçlarla ulaşamadıkları yerlere ise yürüyerek gidiyor.

4Erzurum kırsalında hayvanların sağlığı kadın veterinerlere emanet: Havaların soğuduğu bugünlerde dağlık bölgelerde görevdeler

Soğuk havaların yaşandığı bugünlerde dağlık bölgelere giden kadın veterinerler, şap aşısı, brusella aşısı ve küpeleme çalışmaları yaparak hayvanları olası hastalıklardan koruyor.

5HAVALARIN SOĞUDUĞU GÜNLERDE DAĞLIK BÖLGELERDE GÜVENDELER

HAVALARIN SOĞUDUĞU GÜNLERDE DAĞLIK BÖLGELERDE GÜVENDELER

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Duygu Çekici, 270 bin küçükbaş, 49 bin büyükbaş hayvan sayısıyla Tekman'ın önemli hayvancılık bölgesi olduğunu söyledi.

6Erzurum kırsalında hayvanların sağlığı kadın veterinerlere emanet: Havaların soğuduğu bugünlerde dağlık bölgelerde görevdeler

İlçedeki 5 kadın veteriner hekim olarak hayvan sağlığı işlemlerini eksiksiz yerine getirmeye çalıştıklarını ifade eden Çekici, şöyle konuştu:

7Erzurum kırsalında hayvanların sağlığı kadın veterinerlere emanet: Havaların soğuduğu bugünlerde dağlık bölgelerde görevdeler

"Mesai mefhumu gözetmeden, yaz, kış demeden, saha çalışmalarını başarıyla yürütüyoruz. 2024 yılı içinde şap hastalığına yönelik herhangi mihrak bölgemiz bulunmuyor. Şap hastalığı tespit edilen bölgelerde hayvan hareketlerinde kısıtlama getirilir, yetiştirici ekonomik ve ticari olarak ciddi zarara uğrar. Bu hastalığının kanıtlanmış bilimsel tedavisi yok. En doğru ve en etkili tedavi, hastalığı oluşmadan engellemek, koruyucu hekimliktir. Bu noktada şap aşıları önemli. Aşılamadan daha ucuz ve koruyucu tedavi yöntemi yoktur, bundan dolayı 'yaptır aşını, arttır aşını' diyoruz."

8ŞU ANA KADAR BAŞARILI BİR AŞI KAMPANYASI YÜRÜTTÜK

ŞU ANA KADAR BAŞARILI BİR AŞI KAMPANYASI YÜRÜTTÜK

Çekici, 8 ay kış şartlarının hakim olduğu bölgede 5 kadınla şap aşılarını yetiştirmek için sabahtan akşama kadar çalıştıklarını belirterek, erkenden hayvanlarını otlatmaya çıkaran yetiştiricilerin zaman zaman işlerini aksattığını dile getirdi.

9Erzurum kırsalında hayvanların sağlığı kadın veterinerlere emanet: Havaların soğuduğu bugünlerde dağlık bölgelerde görevdeler

Yetiştiricilerden ve muhtarlardan bu konuda kendilerine destek vermesini isteyen Çekici, "Bazen hayvanlar bağlı olmuyor ve hırçın oluyor. Aşılama yaparken beden gücümüz eksik kalıyor, yetiştiricilerden yardım alıyoruz. Ulaştırma konusunda, erkek personele ihtiyacımız oluyor ama kadının gücüne de inanıyoruz, şu ana kadar başarılı şekilde aşı kampanyasını yürüttük, yürütmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

10Erzurum kırsalında hayvanların sağlığı kadın veterinerlere emanet: Havaların soğuduğu bugünlerde dağlık bölgelerde görevdeler

Duygu Çekici, sonbahar aşı döneminde ilçedeki 27 kırsal mahallede yaklaşık 16 bin şap aşısının yanı sıra çok sayıda buzağıda küpeleme ve brusella aşısı yaptıklarını anlattı.

11Erzurum kırsalında hayvanların sağlığı kadın veterinerlere emanet: Havaların soğuduğu bugünlerde dağlık bölgelerde görevdeler

Çayırdağı Mahalle Muhtarı Çiğdem Sarı, köylerine gelen kadın veterinerlerin hizmetlerinden memnun kaldıklarını söyleyerek,

12Erzurum kırsalında hayvanların sağlığı kadın veterinerlere emanet: Havaların soğuduğu bugünlerde dağlık bölgelerde görevdeler

"Hayvanların aşısı ve küpelenmesi olunca kadın veterinerlerimiz düzenli şekilde köye geliyor. Kadınlarımız güçlü ve ileri görüşlüdür. Kadın veteriner hekimlerimiz bunun en güzel örneği, bizlere çok yardımcı oluyorlar. Kadınlar dokunduğu her şeyi güzel yapıyor, başaramadığı iş yoktur." dedi.

13Erzurum kırsalında hayvanların sağlığı kadın veterinerlere emanet: Havaların soğuduğu bugünlerde dağlık bölgelerde görevdeler
14Erzurum kırsalında hayvanların sağlığı kadın veterinerlere emanet: Havaların soğuduğu bugünlerde dağlık bölgelerde görevdeler
15Erzurum kırsalında hayvanların sağlığı kadın veterinerlere emanet: Havaların soğuduğu bugünlerde dağlık bölgelerde görevdeler
16Erzurum kırsalında hayvanların sağlığı kadın veterinerlere emanet: Havaların soğuduğu bugünlerde dağlık bölgelerde görevdeler