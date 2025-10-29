Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencileri tipiye yakalandı! Palandöken Dağı'nda İstiklal Marşı okudular

5

'GURURLUYUZ'



Cumhuriyet tırmanışını 21 yıldır geleneksel olarak sürdürdüklerini belirten Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü Dağcılık Antrenörü Yunus Emre Karaca da "Atatürk Üniversitesi'nin geleneksel olarak düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı zirve tırmanışını her yıl coşku ile kutluyoruz. Bu yıl da tırmanışa 102'nci yıldönümü olması nedeniyle 245 öğrenci katıldı. Palandöken'den tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.