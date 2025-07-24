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GündemErzurum-Artvin sınırında gizemli ışık! Bir anda ortaya çıktı, sosyal medyada gündem oldu
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Erzurum-Artvin sınırında gizemli ışık! Bir anda ortaya çıktı, sosyal medyada gündem oldu

24.07.2025 - 09:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Gece sessizliğinde ortaya çıktı, saniyeler içinde gözden kayboldu. Erzurum-Artvin sınırında gizemli ışık görenleri hayrete düşürdü. Olay, sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar cismin meteor olabileceğini, bazıları ise farklı ihtimalleri tartışıyor.

1Erzurum-Artvin sınırında gizemli ışık! Bir anda ortaya çıktı, sosyal medyada gündem oldu

Gece saat 22:30 sularında Erzurum-Artvin sınır hattında gökyüzünde tanımlanamayan bir cisim gözlendi. Bölge halkının tanıklık ettiği olayda, büyük ve parlak bir cismin gökyüzünde döndüğü ve ardından hızla gözden kaybolduğu bildirildi.

2Erzurum-Artvin sınırında gizemli ışık! Bir anda ortaya çıktı, sosyal medyada gündem oldu

Görgü tanıkları, cismin ani bir şekilde belirip kısa sürede kaybolduğunu, ışığının oldukça parlak olduğunu belirtti. Cisim neye ait olduğu bilinmezken, bölge halkı şaşkınlık ve merak içerisinde. Olay, sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar cismin meteor olabileceğini, bazıları ise farklı ihtimalleri tartışıyor.

3Erzurum-Artvin sınırında gizemli ışık! Bir anda ortaya çıktı, sosyal medyada gündem oldu

Yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gözlemciler ve uzmanlar da konuyu yakından takip ediyor. Bölgedeki güvenlik kameraları ve cep telefonu kayıtları incelemeye alındı.