Erzurum-Artvin sınırında gizemli ışık! Bir anda ortaya çıktı, sosyal medyada gündem oldu
24.07.2025 - 09:20Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Gece sessizliğinde ortaya çıktı, saniyeler içinde gözden kayboldu. Erzurum-Artvin sınırında gizemli ışık görenleri hayrete düşürdü. Olay, sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar cismin meteor olabileceğini, bazıları ise farklı ihtimalleri tartışıyor.
1
2
Görgü tanıkları, cismin ani bir şekilde belirip kısa sürede kaybolduğunu, ışığının oldukça parlak olduğunu belirtti. Cisim neye ait olduğu bilinmezken, bölge halkı şaşkınlık ve merak içerisinde. Olay, sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar cismin meteor olabileceğini, bazıları ise farklı ihtimalleri tartışıyor.
3
Yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gözlemciler ve uzmanlar da konuyu yakından takip ediyor. Bölgedeki güvenlik kameraları ve cep telefonu kayıtları incelemeye alındı.