Erzurum-Artvin sınırında gizemli ışık! Bir anda ortaya çıktı, sosyal medyada gündem oldu

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Görgü tanıkları, cismin ani bir şekilde belirip kısa sürede kaybolduğunu, ışığının oldukça parlak olduğunu belirtti. Cisim neye ait olduğu bilinmezken, bölge halkı şaşkınlık ve merak içerisinde. Olay, sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar cismin meteor olabileceğini, bazıları ise farklı ihtimalleri tartışıyor.