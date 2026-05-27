Erzincan'ın gizli cenneti keşfedilmeyi bekliyor! Dağ yolunun sonunda çıktı: 2 bin rakımdaki o şelaleyi gören hayran kalıyor
Erzincan’ın Tercan ilçesinde yaklaşık 2 bin rakımda yer alan ve Türkiye’nin az bilinen doğal güzelliklerinden biri olan Konarlı Şelalesi, bahar aylarında eriyen kar sularıyla birlikte görsel bir şölene dönüştü. Munzur Dağları’ndan beslenen ve 30 metre yükseklikten dökülen şelale, dron ile havadan görüntülendi. Zorlu dağ yolları nedeniyle çok az ziyaretçinin ulaşabildiği bu saklı vadi, yaz aylarında sunduğu 16 derecelik yayla havası ve koruma altındaki ekosistemiyle büyüleyici bir atmosfer sunuyor.
Erzincan’ın Tercan ilçesinde yaklaşık 2 bin rakımdaki Konarlı Şelalesi, az bilinen doğal güzelliklerden biri olarak öne çıkıyor.
Munzur Dağları’ndan gelen kar suları ve kaynak sularıyla beslenen şelale, bahar aylarında debisinin artmasıyla güzel bir manzara oluşturuyor.
Tercan’a yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta ve dağ yolu üzerinde olduğu için Konarlı Şelalesi çok az ziyaretçi tarafından ziyaret ediliyor.
Konarlı Deresi’nde balık popülasyonunu korumak ve artırmak amacıyla avlanma yasağı uygulanırken, şelalenin suyu yaklaşık 30 metre yükseklikten dereye dökülüp daha sonra Karasu Nehri’ne ulaşıyor.
Yaz aylarında hava sıcaklığının yaklaşık 16 derece olması nedeniyle bölge yayla havası sunuyor. Doğa fotoğrafçısı Fatih Civan tarafından dronla görüntülenen bölge, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. (DHA)