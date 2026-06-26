GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemErzincan'da vahşet! Eski eşini ve yanındaki erkeği öldürdü
HaberlerGündem Haberleri Erzincan'da vahşet! Eski eşini ve yanındaki erkeği öldürdü

Erzincan'da vahşet! Eski eşini ve yanındaki erkeği öldürdü

26.06.2026 - 07:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan'da gece yarısı silah sesleri üzerine bölgeye giden ekipler, 3. kattaki dairede kan donduran bir manzara ile karşılaştı. Eski eşinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan talihsiz kadın ve yanındaki erkek olay yerinde can verdi.

1Erzincan'da vahşet! Eski eşini ve yanındaki erkeği öldürdü

Erzincan'da bir adam, eski eşini ve yanında bulunan erkeği pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli, polis merkezine giderek teslim oldu.

2Erzincan'da vahşet! Eski eşini ve yanındaki erkeği öldürdü

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Erzincan merkez Barbaros Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmandan silah sesleri gelmesi ve bir kişinin olay yerinden uzaklaştığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
3Erzincan'da vahşet! Eski eşini ve yanındaki erkeği öldürdü

Ekipler, apartmanın üçüncü katındaki dairede yaptıkları incelemede, S.K. (42) ile U.B. (32) isimli erkeğin pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan şüpheli B.K. (66), bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

4Erzincan'da vahşet! Eski eşini ve yanındaki erkeği öldürdü

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından S.K. ile U.B.'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

5Erzincan'da vahşet! Eski eşini ve yanındaki erkeği öldürdü

Şüpheli B.K.'nın, yaşamını yitiren S.K.'nin eski eşi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.