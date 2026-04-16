Erzincan'da tarihi tren garı eğitim alanına dönüştü: Geleceğin demir yolcuları sanalda usta oluyor!

"Öğrencilerimize demir yolu kültürünü aşılamak, burada bir demir yolcu ruhu oluşturmayı amaçlıyoruz. Bununla beraber bir simülasyon atölyemiz var. Bu simülasyon atölyesi sadece raylı sistemler teknolojisi alanı öğrencilerine hizmet ediyor. Bu simülasyonu bize sağlayan TCDD Eğitim Dairesi Başkanlığı’na çok teşekkür ediyoruz. Verdiği imkanlar doğrultusunda öğrencilerimiz işe girmeden mevcut senaryolar içerisinde güvenli alanlarda uygulama yapabiliyorlar. Demir yolunun altyapısını ve üstyapısını en ince ayrıntısına kadar görerek konuları derinleştirerek öğreniyor öğrencilerimiz. Burada mevcut senaryolarla acil durumlarda hangi önlemleri alabileceğini öğreniyor. Hangi durumda hangi müdahaleyi yapacağını dijital ortamda öğreniyor. Uygulamalı eğitimle beraber ray kaynağı, demir yolu üstyapı atölyesi, demir yolu altyapı atölyesini tamamen öğrencilerimizin iş imkanları iş becerisi doğrultusunda göstermekteyiz. Öğrencilerimiz dokunarak, hissederek öğreniyorlar. Gerçek bir ortamda öğreniyorlar. Atölye ortamında değil de gerçek ortamda öğreniyorlar. Bu sayede demir yolunda mesleğe başladıkları zaman her zaman 1-0 önde oluyorlar. Bu onlara, demir yolu meslek hayatındaki karşılaşabilecekleri zorluklar karşısında önlemler alabileceğini ve atılım gerçekleştirebileceklerini öğretiyor."