GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Erzincan'da kuzu katımı başladı! Drone ile havadan görüntülendi

31.03.2026 - 10:26

Kaynak: İHA

Türkiye’nin hayvancılık merkezlerinden Erzincan’da bahar, binlerce kuzunun sesiyle müjdelendi. Günde iki kez gerçekleşen ve "kuzu katımı" olarak bilinen o meşhur buluşma anı, yaylalarda adeta bir görsel şölene dönüştü. Annelerinden ayrı tutulan kuzuların, kapıların açılmasıyla birlikte binlerce koyun arasından kendi annelerini saniyeler içinde bulup ona koştuğu anlar, izleyenleri hayran bıraktı. Üreticilerin binbir emekle sürdürdüğü bu geleneksel süreç, hem doğanın ritmini hem de besiciliğin zorluğunu bir kez daha hatırlattı.

Erzincan’da baharın gelişiyle birlikte doğan kuzuların anneleriyle günde iki kez buluşma anları, renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye’nin küçükbaş hayvancılıkta öne çıkan merkezlerinden Erzincan’da, bahar aylarıyla birlikte sürülerde doğumlar arttı.

Üreticiler, kuzuların sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla yeni doğan hayvanları bir süre annelerinden ayrı tutarak yem yeme alışkanlığı kazandırıyor.

Belirli saatlerde anneleriyle bir araya getirilen kuzuların buluşma anları, hem üreticiler hem de izleyenler için görsel şölen sundu.

Annelerini tanıyarak koşan kuzuların oluşturduğu hareketli görüntüler, drone ve kamerayla kaydedildi.

Üretici Mesut Doğan, bu yıl koyun ve kuzu ölümlerinin yaşandığını belirterek, "Kazanç olarak elimizde sadece kuzular kaldı." dedi.