Erzincan'da hasat başladı! Kilosu 150 lira: Türkiye'nin dört bir yanına gidiyor

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Türkiye'nin önemli sofralık üzüm çeşitlerinden biri olan Karaerik üzümü, 13 Haziran 2001'de 37 tescil numarasıyla "Cimin üzümü" adıyla coğrafi işaretle tescillendi.Kendine özgü tat, aroma ve görünümüyle diğer üzüm çeşitlerinden ayrılan Cimin üzümü, yaş tüketimin yanı sıra kurutularak da değerlendiriliyor.Üzüm üreticileri, hasat döneminde ürünün hem iç piyasada tüketiciye ulaştırıldığını hem de farklı illere gönderilerek bölge ekonomisine katkı sunduğunu ifade ediyor.