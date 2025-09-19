Erzincan'da düğünlerin vazgeçilmeziydi! Damak çatlatan kayıp lezzet modern dokunuşlarla yeniden döndü

5

Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Ömer Faruk Sarıtaş ise "Erzincan Valimiz Hamza Aydoğdu’nun destekleri ve emirleri doğrultusunda Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü olarak Erzincan için coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunduğumuz 11 ürünün tanıtımını ve takibini yapıyoruz. Coğrafi işaret tescil başvurusu yaptığımız ürünlerden en değerli olanlarından bir tanesi de babukko yemeği. Bugün babukko yemeğinin üretim safhalarını ve tanıtımını gerçekleştirdik. İnşallah çok kısa bir zamanda valimizin de destekleriyle Erzincan’ımız bu başvurusunu yapmış olduğumuz 11 tane coğrafi işaret tescilli ürününe kavuşacak." şeklinde konuştu.