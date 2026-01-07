Erzincan'da dağın tepesinde kuruldu: Sadece Türkiye'de değil dünyada bir ilk!

3

"Dağ Kütüphanesi konsepti, Valimiz Hamza Aydoğdu'nun talimatlarıyla hayata geçirildi. Yüksek rakımda, temiz havayı teneffüs ederek ders çalışmak ve kitap okumak isteyen misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Misafirlerimiz kayak yaparken çocukları kitap okuyor ya da zeka oyunlarıyla vakit geçiriyor. Çocuklar kayak ve kızak keyfi yaşarken aileler de kendilerine zaman ayırabiliyor. Bu vesileyle, Ergan Dağı'nın eşsiz manzarası karşısında kitap okuyarak vakit geçirmek isteyen tüm kayakseverleri Ergan Dağı'ndaki Dağ Kütüphanemize davet ediyoruz."