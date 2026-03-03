Erzincan'da besiciyi kahreden manzara! Yemi yiyen olduğu yere yığıldı: 'Fare zehri mi kattılar, keskin zehir mi kattılar?'

4

Şikâyette bulundum. Jandarmayı çağırdım, Tarım geldi. Yani bu yem zehirlenmesi olsa abi, yemin içine buna ne katmışlar? Fare zehri mi kattılar, keskin zehir mi kattılar? Köpek bile zehirlense 3 gün yaşıyor. Yani bu koyunun bu şekil zehirlenip düşmesi. Yeme saldık koyunu, yemesiyle koyun kurunun başına yığıldı.Aşılarını da yaptım ben. Zehirleme aşısını, karma aşısını, çiçek aşısını yapmışım, şap aşısını yaptık. Yani hayvanlarımıza çok dikkat ediyorum. Bu yemi de 2 aydır ben veriyorum, fabrikadan alıyoruz süt besi olarak. Koyunlarımın işte kuzuları var, yavruları var. 2 aylık yavrular süt emiyordu. Şu anda hayvanlar içeride aç. 300 tane koyunun 80 tanesi olduğu gibi yığıldı kurunun başına. Bunların kuzuları da açlar."