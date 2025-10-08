Erzincan'da 600 lira yevmiyeyle zorlu hasat başladı! Verim yüzde 30 düştü

GAZETE VATAN ANA SAYFA
08.10.2025 - 10:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde patates hasadı başladı. Günlük 600 TL yevmiye ile çalışan işçiler, sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarda yoğun mesai yapıyor.

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde üreticilerin nisan-mayıs aylarında toprakla buluşturduğu patatesler toplanmaya başlandı. Günlüğü 600 lira olan patates toplama işçileri, tarlalarda kovalarla patatesleri topluyor.

Kovalarla tarladan toplanan patates, çuvallara doldurularak, traktör römorklarına yükleniyor. Üretici Kemal Arduç, zorlu şartlar altında tarladan sofralara getirilen patateste bu sene verimin yüzde 30 düştüğünü ifade etti.

Arduç, "Ekonomisi tarıma dayalı olan Erzincan’da buğdaydan sonra alternatif olan patates, pancar, ayçiçeği hasadı da başladı Çayırlı’da. patateslerimizi sökmeye başladık. Kalite bakımından gerçekten muhteşem. Verim hakeza biraz düşük olsa da ürünlerimiz çok kaliteli.

Çayırlı, Mercan zaten patatesiyle de meşhur. Bismillah dedik. Bundan sonra da diğer ürünlerimizin hasadına başlayacağız. Bereketli bir sezon olmasını diliyorum" dedi.