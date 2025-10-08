Erzincan'da 600 lira yevmiyeyle zorlu hasat başladı! Verim yüzde 30 düştü
08.10.2025 - 10:07Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde patates hasadı başladı. Günlük 600 TL yevmiye ile çalışan işçiler, sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalarda yoğun mesai yapıyor.
1
2
Kovalarla tarladan toplanan patates, çuvallara doldurularak, traktör römorklarına yükleniyor. Üretici Kemal Arduç, zorlu şartlar altında tarladan sofralara getirilen patateste bu sene verimin yüzde 30 düştüğünü ifade etti.
3
4
Çayırlı, Mercan zaten patatesiyle de meşhur. Bismillah dedik. Bundan sonra da diğer ürünlerimizin hasadına başlayacağız. Bereketli bir sezon olmasını diliyorum" dedi.