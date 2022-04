Engincan Ural ile Merve Kaya evleniyor! Teklif sonrası kutlama...

OĞLU İÇİN KURAL BOZDU

Sibel Can, 1988 yılında dünyaevine girdiği ve 1999'da boşandığı Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan Ural için geçtiğimiz yıl modellik yapmıştı. Her daim farklı giyim tarzı ile dikkat çeken Engincan Ural, kendi tekstil markası için annesiyle ortak bir çalışmaya imza atmıştı. Tanıtım için oğlunun spor giyim ürünlerini giyen şarkıcı, klasik tarzından oldukça uzaklaşarak, hayranlarını şaşırtmıştı. Instagram hesabı üzerinden modellik yaptığı fotoğrafları paylaşan Sibel Can, spor tarzı ile takipçilerinden tam not almıştı.