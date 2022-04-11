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MagazinEngincan Ural ile Merve Kaya evleniyor! Teklif sonrası kutlama...
HaberlerMagazin Haberleri Engincan Ural ile Merve Kaya evleniyor! Teklif sonrası kutlama...
• 11 Nisan 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:

Engincan Ural ile Merve Kaya evleniyor! Teklif sonrası kutlama...

Sibel Can ile Hakan Ural'ın büyük oğulları Engincan Ural, önceki akşam sevgilisi Merve Kaya ile görüntülendi.

• 11 Nisan 2022 - 11:40 • Son Güncelleme:
1Engincan Ural ile Merve Kaya evleniyor Teklif sonrası kutlama...
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Son olarak yakın arkadaşı Dila Tarkan'ın düğününe katılan ve nikah memuru kılığına girerek, herkesi şaşırtan Engincan Ural'dan müjdeli haber geldi.

2Engincan Ural ile Merve Kaya evleniyor Teklif sonrası kutlama...

Özel hayatını gizli yaşamayı tercih eden Ural'ın uzun süredir aşk yaşadığı Merve Kaya’ya yaptığı evlilik teklifi, sosyal medyaya yansıyan kutlama kareleriyle ortaya çıkmıştı. Ural’a 'Evet' yanıtını verip, evlilik yolunda ilk adımı atan Merve Kaya, sevgilisinin kardeşi Melisa Ural’ın da olduğu arkadaş grubuyla doyasıya eğlenmişti.

3EVLİLİK SESSİZLİĞİ

'EVLİLİK' SESSİZLİĞİ

Geçtiğimiz gün müstakbel eşi Merve Kaya ile gece gezmesine çıkan Engincan Ural, flaşların patlamasıyla şaşkınlık yaşadı. Arabasının camını açmasını rica eden basın mensuplarının 'Evlilik' ile ilgili sorularına yanıt vermeyen Ural, trafiğin açılmasıyla hızlıca oradan ayrıldı.

Öte yandan 30 yaşındaki oğlunun evlilik teklifi karşısında çok heyecanlanan ünlü sanatçı Sibel Can'ın, kayınvalide olmak için gün saydığı öğrenildi.

4OĞLU İÇİN KURAL BOZDU

OĞLU İÇİN KURAL BOZDU

Sibel Can, 1988 yılında dünyaevine girdiği ve 1999'da boşandığı Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan Ural için geçtiğimiz yıl modellik yapmıştı. Her daim farklı giyim tarzı ile dikkat çeken Engincan Ural, kendi tekstil markası için annesiyle ortak bir çalışmaya imza atmıştı. Tanıtım için oğlunun spor giyim ürünlerini giyen şarkıcı, klasik tarzından oldukça uzaklaşarak, hayranlarını şaşırtmıştı. Instagram hesabı üzerinden modellik yaptığı fotoğrafları paylaşan Sibel Can, spor tarzı ile takipçilerinden tam not almıştı.

5HEDEFLERİM ÇOK BÜYÜK

"HEDEFLERİM ÇOK BÜYÜK"

Kıyafetleriyle gündem olmayı başaran Engincan Ural, sosyal medyada dikkat çeken tanıtımdan kısa süre sonra Vadistanbul’da objektiflere takılmış, “Tarzımı işime de yansıtarak, tekstil sektörüne girdim. Hedeflerim ve planlarım çok büyük” açıklamasında bulunmuştu.

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Engincan Ural ile Merve Kaya evleniyor! Teklif sonrası kutlama...

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