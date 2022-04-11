Engincan Ural ile Merve Kaya evleniyor! Teklif sonrası kutlama...
Sibel Can ile Hakan Ural'ın büyük oğulları Engincan Ural, önceki akşam sevgilisi Merve Kaya ile görüntülendi.
Son olarak yakın arkadaşı Dila Tarkan'ın düğününe katılan ve nikah memuru kılığına girerek, herkesi şaşırtan Engincan Ural'dan müjdeli haber geldi.
Özel hayatını gizli yaşamayı tercih eden Ural'ın uzun süredir aşk yaşadığı Merve Kaya’ya yaptığı evlilik teklifi, sosyal medyaya yansıyan kutlama kareleriyle ortaya çıkmıştı. Ural’a 'Evet' yanıtını verip, evlilik yolunda ilk adımı atan Merve Kaya, sevgilisinin kardeşi Melisa Ural’ın da olduğu arkadaş grubuyla doyasıya eğlenmişti.
'EVLİLİK' SESSİZLİĞİ
Geçtiğimiz gün müstakbel eşi Merve Kaya ile gece gezmesine çıkan Engincan Ural, flaşların patlamasıyla şaşkınlık yaşadı. Arabasının camını açmasını rica eden basın mensuplarının 'Evlilik' ile ilgili sorularına yanıt vermeyen Ural, trafiğin açılmasıyla hızlıca oradan ayrıldı.
Öte yandan 30 yaşındaki oğlunun evlilik teklifi karşısında çok heyecanlanan ünlü sanatçı Sibel Can'ın, kayınvalide olmak için gün saydığı öğrenildi.
OĞLU İÇİN KURAL BOZDU
Sibel Can, 1988 yılında dünyaevine girdiği ve 1999'da boşandığı Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan Ural için geçtiğimiz yıl modellik yapmıştı. Her daim farklı giyim tarzı ile dikkat çeken Engincan Ural, kendi tekstil markası için annesiyle ortak bir çalışmaya imza atmıştı. Tanıtım için oğlunun spor giyim ürünlerini giyen şarkıcı, klasik tarzından oldukça uzaklaşarak, hayranlarını şaşırtmıştı. Instagram hesabı üzerinden modellik yaptığı fotoğrafları paylaşan Sibel Can, spor tarzı ile takipçilerinden tam not almıştı.