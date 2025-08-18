Endonezya'dan Trabzon'a çalışmaya gelen kadın hayatının aşkını buldu: Zaman geçtikten sonra ona inandım
Kaynak : AA
Yaklaşık dört yıl önce Endonezya’dan çalışmak üzere Türkiye’ye gelen Rica Apriyanti, Karadeniz’in incisi Trabzon’a yerleşti. Bu süreçte hem yeni bir hayat kuran hem de çevresine uyum sağlayan Apriyanti, burada tanıştığı Eyüp Aslan ile güzel bir birliktelik kurdu. Aralarındaki bağ zamanla güçlenerek aşka dönüştü. Çift, hayatlarını birleştirme kararı alarak dünya evine girdi
Çiftin şahitlerinden Çakıroğlu, nikah akdinin ardından evlilik cüzdanını geline teslim etti.Tebrikleri kabul eden çift, kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.
Eyüp Aslan, AA muhabirine, Rica Apriyanti'ne ilk görüşte aşık olduğunu söyledi.Apriyanti'nin de aralarında bulunduğu arkadaş grubuna Trabzon'un tarihi ve turistik yerlerini gezdirdiğini anlatan Aslan, arkadaşlıklarının bu şekilde başladığını ifade etti.
Aslan, Apriyanti Türkçe bilmediği için çevrimiçi dil programı kullanarak iletişim kurduklarını belirterek, bu durumu aralarında bir engel olarak görmediklerini vurguladı.
Gelin Rica Apriyanti ise "Eyüp tanışmak istediğinde ben çekindim çünkü burada yabancıydım. Zaman geçtikten sonra ona inandım. Onu çok seviyorum." diye konuştu.