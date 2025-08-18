GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEndonezya'dan Trabzon'a çalışmaya gelen kadın hayatının aşkını buldu: Zaman geçtikten sonra ona inandım
HaberlerGündem Haberleri Endonezya'dan Trabzon'a çalışmaya gelen kadın hayatının aşkını buldu: Zaman geçtikten sonra ona inandım

Endonezya'dan Trabzon'a çalışmaya gelen kadın hayatının aşkını buldu: Zaman geçtikten sonra ona inandım

18.08.2025 - 09:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak : AA

Yaklaşık dört yıl önce Endonezya’dan çalışmak üzere Türkiye’ye gelen Rica Apriyanti, Karadeniz’in incisi Trabzon’a yerleşti. Bu süreçte hem yeni bir hayat kuran hem de çevresine uyum sağlayan Apriyanti, burada tanıştığı Eyüp Aslan ile güzel bir birliktelik kurdu. Aralarındaki bağ zamanla güçlenerek aşka dönüştü. Çift, hayatlarını birleştirme kararı alarak dünya evine girdi

1Endonezya'dan Trabzon'a çalışmaya gelen kadın hayatının aşkını buldu: Zaman geçtikten sonra ona inandım

Lojistik sektöründe faaliyet gösteren şirkette çalışan 41 yaşındaki Aslan ile resepsiyonist 38 yaşındaki Rica Apriyanti'nin, Ortahisar Belediyesi salonundaki nikah törenine aileleri ve yakınlarının yanı sıra Endonezya Trabzon Fahri Konsolosu Kadem Çakıroğlu da katıldı.

2Endonezya'dan Trabzon'a çalışmaya gelen kadın hayatının aşkını buldu: Zaman geçtikten sonra ona inandım

Çiftin şahitlerinden Çakıroğlu, nikah akdinin ardından evlilik cüzdanını geline teslim etti.Tebrikleri kabul eden çift, kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.

3Endonezya'dan Trabzon'a çalışmaya gelen kadın hayatının aşkını buldu: Zaman geçtikten sonra ona inandım

Eyüp Aslan, AA muhabirine, Rica Apriyanti'ne ilk görüşte aşık olduğunu söyledi.Apriyanti'nin de aralarında bulunduğu arkadaş grubuna Trabzon'un tarihi ve turistik yerlerini gezdirdiğini anlatan Aslan, arkadaşlıklarının bu şekilde başladığını ifade etti.

4Endonezya'dan Trabzon'a çalışmaya gelen kadın hayatının aşkını buldu: Zaman geçtikten sonra ona inandım

Aslan, Apriyanti Türkçe bilmediği için çevrimiçi dil programı kullanarak iletişim kurduklarını belirterek, bu durumu aralarında bir engel olarak görmediklerini vurguladı.

5Endonezya'dan Trabzon'a çalışmaya gelen kadın hayatının aşkını buldu: Zaman geçtikten sonra ona inandım

Gelin Rica Apriyanti ise "Eyüp tanışmak istediğinde ben çekindim çünkü burada yabancıydım. Zaman geçtikten sonra ona inandım. Onu çok seviyorum." diye konuştu.