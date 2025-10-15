En yakın köye 12 km uzakta yetişiyor! Mesleğe yeni başladı, kilosu bin TL'ye satış rekoru kırıyor

4

Balını doğrudan tüketiciye ulaştırdığını belirten Aytekin, gelen taleplerin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Aytekin, "Ben bu işte yeniyim. Samsun'da çocuğum var, onların arkadaşlarına gönderiyorum. Ankara'da müşterilerim var. Samsun'daki çocuğumun arkadaşlarına satıyoruz. Ankara'ya gidiyor. Adıyaman'a gönderdim, Yozgat'a gönderiyorum. Kayseri'ye gönderiyorum. Yani yiyen tavsiye ediyor. Alan tavsiye ediyor. Tanıdık aracılığıyla satış yapıyorum. Yani yoksa pazarımız hala oturmadı. Toptancıyla falan çalışmıyoruz zaten. Alan arkadaşlar memnun kalıyor. Tavsiye ediyor. Tavsiye üzerine satış yapıyorum. Çok şükür bu yıl 400-450 kiloya kadar balım vardı. Bitirdim sayılır yani. Kilo fiyatı bin lira civarında gitti."