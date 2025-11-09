Emeklilere promosyon tuzağı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

3

Vatandaşların alabileceği önlemlere değinen Çıbıkdiken, "Bu linkler sanki gerçek bir banka hesabından geliyormuş gibi. Özellikle sosyal medyada bunu görseliyle beraber oluşturdukları bir link aracılığıyla kullanıcıların girmesini sağlamak üzere tabii yüksek vaatte de bulundukları için kullanıcıların hemen dikkatini çektiğinden dolayı da maalesef o linki tıklamalarına sebep oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken husus hiçbir banka, hiçbir kuruluş aslında bu tarz bir link paylaşımı yapmaz. Zaten müşterilerle ilgili bilgileri farklı kanallardan kendi güvenlik kanallarından ulaştırmaya çalışırlar.