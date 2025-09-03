Emekli oldu kendini bu sergiye adadı! Denizden topladığı kabukları sanat eserine dönüştürdü!

3

Kendi topladığı deniz kabuklarından oluşturduğu eserler ile 12’inci kişisel sergisini açtığını belirten Mut, "Serginin konusu su altı fotoğrafları ve deniz kabuklarından figürler. Ben yıllardan beri gerek meslek olarak gerek hobi olarak denizle ilgiliyim. Dünyanın bütün denizlerinde dalış yaptım. Daldığım bu denizlerden topladığım deniz kabuklarını ve çektiğim fotoğrafları bu sergi ile paylaşmak istedim. Yılda bir sefer sergi açıyorum. 80 yaşına merdiven dayadım, 79 yaşındayım bu benim yaşam kaynağım. Bu güzellikleri paylaştığım için çok mutluyum" dedi.