Emekli oldu kendini bu sergiye adadı! Denizden topladığı kabukları sanat eserine dönüştürdü!
Kaynak : İHA
Datça'da yaşayan 79 yaşındaki emekli Ziraat Yüksek Mühendisi Muzaffer Mut’un denizden çıkardığı kabuklarını adeta birer sanat eserine dönüştürerek sergi açtı. Birbirinden ilginç figürlerin yer aldığı sergi görenlerin beğenisini kazandı.
Muğla’nın Datça ilçesinde emekli Ziraat Yüksek Mühendisi Muzaffer Mut’un (79) deniz kabuğundan yaptığı eserler ve çektiği su altı fotoğraflar açılan sergi ile görücüye çıktı. Mut, yaşam kaynağım dediği denizle iç içe olmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti.
Datça’da 1975 ile 1980 yılları arasında İlçe Tarım Müdürlüğü görevinde bulunan ve Çanakkale'de yaşayan Ziraat Yüksek Mühendisi Muzaffer Mut deniz dibinden çıkardığı kabuklardan oluşturduğu figürleri Datça Liman Sanat Galerisi'nde açtığı sergi ile vatandaşların beğenisine sundu. Birbirinden ilginç eserlerin yer aldığı sergi 7 Eylül tarihine kadar gezilebilecek.
Kendi topladığı deniz kabuklarından oluşturduğu eserler ile 12’inci kişisel sergisini açtığını belirten Mut, "Serginin konusu su altı fotoğrafları ve deniz kabuklarından figürler. Ben yıllardan beri gerek meslek olarak gerek hobi olarak denizle ilgiliyim. Dünyanın bütün denizlerinde dalış yaptım. Daldığım bu denizlerden topladığım deniz kabuklarını ve çektiğim fotoğrafları bu sergi ile paylaşmak istedim. Yılda bir sefer sergi açıyorum. 80 yaşına merdiven dayadım, 79 yaşındayım bu benim yaşam kaynağım. Bu güzellikleri paylaştığım için çok mutluyum" dedi.