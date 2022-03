Elizabeth Hurley’den Tayland'da ölen eski sevgilisi Shane Warne’e duygusal veda! 'Huzur içinde yat benim aslan yüreklim'

İLİŞKİLERİ BİR SKANDALLA ORTAYA ÇIKTI

Elizabeth Hurley ile Shane Warne'un ilişkisi 2010 yılına damgasını vuran bir skandalla başladı. Sonradan adının karıştığı yasa dışı dinleme skandalları sonucu yayın hayatına son veren İngiliz News of The World Gazetesi, o sırada Arun Nayar ile evli olan Elizabeth Hurley ile Shane Warne'u, Sake No Hana adlı Uzakdoğu restoranının dışında ateşli bir şekilde öpüşürken görüntüledi. Bu fotoğrafların basında yer alması büyük gürültü kopardı.