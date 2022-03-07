Elizabeth Hurley’den Tayland'da ölen eski sevgilisi Shane Warne’e duygusal veda! 'Huzur içinde yat benim aslan yüreklim'

KRAL DAİRESİNDE 11 SAAT

Daha bu görüntülerin alevi sönmemişken Warne ile Hurley'in yemekten önce de Londra'daki ünlü bir otelin, geceliği iki bin sterline yakın bir otelin kral dairesinde 11 saat geçirdiği ortaya çıktı. Hurley'in otele girişi ve çıkışı da kamera görüntülerine yansıdı. Çifti otelde kaldıkları süre içinde gören bir tanık da Hurley ile Warne'un "balayında gibi" olduklarını ileri sürdü. Hurley ise bu olayın ortaya çıkmasından sonra o sırada evli olduğu Arun Nayar'ı aldattığı iddialarını reddetti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Nayar ile birkaç ay önce ayrıldıklarını ve en iyi arkadaşlarının da bunu bildiğini savundu.