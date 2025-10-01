Elazığlı profesör geliştirdiği cihazlarla dünya pazarına açıldı! Amerika, Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediyor

8

Yakuphanoğlu, şunları kaydetti: "Sarılık hastalığının tedavisinde kullanılabilen 'fotonik cihaz' ürettik. Bu, çok kıymetli bir cihaz. Bizim geliştirdiğimiz sistemle sarılık hastalığını doktor gözetiminde ışık tedavisi uygulayarak çok kolay çözebilirsiniz. İkinci olarak geliştirmiş olduğumuz sistem ise 'fotokatalitik cihaz'. Bu da özellikle hastanelerde bakteri tutmayan yüzeyleri oluşturmak ve bakterileri öldürmek için kullanılan bir sistem. Geliştirdiğimiz bir diğer cihaz da 'pulse oksimetre'. Bir insanın kanındaki oksijen doygunluğunu ölçmek için kullanılmaktadır. Bununla aynı zamanda nabız ve kalp atış hızını rahatlıkla ölçebilirsiniz."