Elazığlı çiftçinin azmi bir köyün kaderini değiştirdi! Hasada başladı
24.10.2025 - 15:32Güncellenme Tarihi:
Elazığ’ın Kovancılar ilçesi Demirci köyünde 26 dekarlık alanda iki yıldır karnabahar üreten Mehmet Aydın, Elazığ’da tarımda çeşitliliğin öncülerinden biri oldu.
Elazığ’ın Kovancılar ilçesi Demirci köyünde çiftçilik yapan Mehmet Aydın, 26 dekar alanda 2 yıldır karnabahar yetiştiriciliği yapıyor.
Bölge tarımının yeni bir üretim alanının oluşmasına katkı sağlayan Aydın, hasada başladı. Hasat programına İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, şube müdürleri ve teknik personel katıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, üreticilerin gayretleriyle kentte tarımsal üretimin çeşitlenmesinden memnuniyet duyulduğunu ve alternatif ürünlerle üretime değer katan çiftçilere destek olmaya devam edileceği ifade edildi.