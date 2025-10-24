GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemElazığlı çiftçinin azmi bir köyün kaderini değiştirdi! Hasada başladı
HaberlerGündem Haberleri Elazığlı çiftçinin azmi bir köyün kaderini değiştirdi! Hasada başladı

Elazığlı çiftçinin azmi bir köyün kaderini değiştirdi! Hasada başladı

24.10.2025 - 15:32Güncellenme Tarihi:

Elazığ’ın Kovancılar ilçesi Demirci köyünde 26 dekarlık alanda iki yıldır karnabahar üreten Mehmet Aydın, Elazığ’da tarımda çeşitliliğin öncülerinden biri oldu.

1Elazığlı çiftçinin azmi bir köyün kaderini değiştirdi! Hasada başladı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesi Demirci köyünde çiftçilik yapan Mehmet Aydın, 26 dekar alanda 2 yıldır karnabahar yetiştiriciliği yapıyor.

2Elazığlı çiftçinin azmi bir köyün kaderini değiştirdi! Hasada başladı

Bölge tarımının yeni bir üretim alanının oluşmasına katkı sağlayan Aydın, hasada başladı. Hasat programına İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, şube müdürleri ve teknik personel katıldı.

3Elazığlı çiftçinin azmi bir köyün kaderini değiştirdi! Hasada başladı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, üreticilerin gayretleriyle kentte tarımsal üretimin çeşitlenmesinden memnuniyet duyulduğunu ve alternatif ürünlerle üretime değer katan çiftçilere destek olmaya devam edileceği ifade edildi.